Quando é a Lua de Veado de 2024 e como aproveitá-la para ser mais próspera: siga este ritual

Este julho de 2024 traz consigo muitos fenômenos astronômicos interessantes, incluindo a Lua de Veado, a qual promete trazer mudanças interessantes para vários signos do zodíaco, aproximando-os da boa sorte, prosperidade e abundância em diferentes áreas de suas vidas.

De acordo com a Glamour, a Lua de Veado recebe esse nome porque é uma referência ao nome dado pelos nativos americanos, que notaram que durante esta fase do ano um grande número de animais machos começa a desenvolver seus chifres.

A mesma fonte afirma: “Devido a esse desenvolvimento fisiológico que ocorre nesses animais exatamente no meio do ano, é considerada a Lua do Veado como um momento-chave para o crescimento”.

Quando é a Lua de Veado de 2024 e para que serve?

No ano calendário de 2024, a Lua de Veado será visível no próximo domingo, 21 de julho. No entanto, afirmam que poderá ser vista desde a noite anterior até o dia seguinte, com “98% de visibilidade do disco lunar”.

O ritual que deve fazer durante a Lua de Veado de 2024

A propósito desta data tão importante com a Lua de Veado, devemos aproveitar para manifestar a força espiritual, a prosperidade e novos começos em nossas vidas. Os especialistas confirmam que a melhor maneira de potencializar nossas petições é meditar durante a noite em que ela está em pleno apogeu.

“Eu espero e aceito a abundância que flui facilmente para mim” é o mantra que você deve repetir enquanto realiza esta atividade. Acompanhe-o com uma folha branca, onde você irá anotar suas intenções, uma vela e folhas de louro. Depois de fazer o ritual de manifestação e ler em voz alta como se você já tivesse tudo isso no presente, proceda a queimá-lo com muito cuidado.