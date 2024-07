Procuram relacionamentos apaixonados e depois partem: os signos que mais partem corações do zodíaco

Cada signo do zodíaco tem suas particularidades e encantos, mas há um que leva o título de mais quebra-corações. Então, aqui explicamos quais são as características desses signos para que você saiba com quem está lidando.

Gêmeos

De 21 de maio a 20 de junho

Eles adoram sentir-se amados, saber que são uma prioridade para a outra pessoa e serem mimados e receberem carinho. Não gostam de magoar ninguém, mas confiam tanto em seus instintos que são capazes de deixar alguém, apenas porque suas mentes e corações assim o dizem. Se algo lhes diz que é hora de ir embora, eles o fazem, não importa como estava o relacionamento. Muito poucas pessoas entendem suas razões, mas com o tempo percebem que foi o melhor. Ninguém merece estar onde não é feliz.

Capricórnio

De 22 de dezembro a 19 de janeiro

Não se contentam com qualquer pessoa e estão dispostos a esperar muito tempo até que a pessoa certa chegue. Essa espera é vista como um sinal ruim nos relacionamentos, mas quando amam, fazem isso com todo o coração. Lutam por esse relacionamento até não conseguirem mais. Precisa escolher a si mesma e não permitir que a magoem o coração. Chamam de quebra-corações porque parte de forma determinada, mas isso não significa que não te magoe.

Leão

De 23 de julho a 22 de agosto

É um signo romântico, um pouco caprichoso, pouco fiel e prisioneiro da beleza. Além disso, não lhe falta sinceridade, pelo menos enquanto dura o amor. Para este signo, a vida é curta e não fica com alguém que não lhe acrescenta nada. São felizes sozinhos, e se alguém só te causa estresse, não o querem e ponto. Dizem que partem corações porque não esperam nenhuma mudança, tomam decisões imediatas. Querem algo simples: ou estão com eles ou não.

Áries

De 21 de março a 19 de abril

Eles amam sem limites e colocam os fatos acima das palavras: preferem expressar tudo com um beijo do que com uma grande frase romântica. Como signos de fogo, são muito passionais, vivendo tudo intensamente, sem filtros e com muita adrenalina. Por quererem relacionamentos apaixonados, percebem os sinais de que algo está errado, mas permanecem um pouco mais porque apreciam a companhia. Até que tudo se quebra e percebem que não é para eles.

Sagitário

De 22 de novembro a 21 de dezembro

São extremamente cativantes, sedutores e apaixonados, com um prazer pela vida que os torna seres magnéticos. Amantes da adrenalina da mudança, as pessoas deste signo aspiram alto e perseguem entusiasticamente seus sonhos. Elas adicionam esse ingrediente de aventura à sua maneira de amar e são colecionadoras de loucuras que dificilmente fariam com outra pessoa. A liberdade é fundamental e se sentir que seu parceiro(a) está te manipulando ou reprimindo, estabelece limites rapidamente.

Libra

De 23 de setembro a 22 de outubro

Quando se trata de amor, o romantismo é uma constante em sua união, assim como a busca pela beleza (tanto física quanto interna ou espiritual) e sua tendência ao hedonismo. Eles possuem uma capacidade de sedução sublime: um gesto, um olhar... são armas que possuem de forma inata para a sedução. São encantadores, abençoados pela beleza de Vênus, e têm um ímã para atrair quem quer que seja do horóscopo. A química e a paquera não são suficientes; eles precisam se sentir ouvidos, amados e valorizados e, se não sentirem isso, simplesmente vão embora.