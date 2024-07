Calças culotte: combinações para se inspirar e não ficar fora desse estilo

Entre a ampla gama de calças que existem, há algumas que roubam a cena e são nada mais, nada menos do que as ‘culotte’, que além de estilizar a figura, serão a sensação deste ano, prometendo alguns dos visuais mais elegantes de 2024.

As calças jeans são a peça favorita do guarda-roupa, pois conseguem combinar com tudo, são versáteis e, por alguma razão, conseguiram se adaptar às necessidades de cada pessoa que aposta nelas, seja para um evento formal, casual ou um look para um evento, elas são perfeitas com qualquer tipo de roupa.

Este ano, houve uma transformação nos jeans, passando dos modelos skinny para os wide leg e boca de sino, propondo um novo tipo de visual que prioriza o conforto, trazendo de volta os looks oversized que foram tão populares nas décadas de 70 e 80.

Calça culotte Pinterest (Pinterest)

As calças culotte serão tendência em 2024, e são uma das peças que prometem um estilo elegante e favorecedor para todas as mulheres, ao qual muitas celebridades já aderiram.

Trata-se de um design sofisticado criado por Paul Poiret em 1900 e que anos depois foi retomado por Elsa Schiaparelli e Yves Saint Laurent, incorporando em suas coleções esta peça que é um híbrido entre um shorts e uma saia, criando um estilo fresco, moderno e muito elegante.

Esta é a razão pela qual diferentes meios especializados em moda proclamaram as calças culotte como uma das mais bem-sucedidas, sendo sua máxima musa, Zendaya, que como uma verdadeira it girl, as exibiu com orgulho em couro e com sandálias de salto, mostrando que também podem estilizar a figura.

Com que tipo de calçado combinar calças culotte?

Esta peça, que conseguiu fazer parte de coleções de alta costura, é uma das mais aclamadas deste 2024 e se você também quer usá-la com muito estilo, então deve saber que a chave de sua elegância está nos sapatos com os quais são combinados.

Alguns especialistas recomendam o uso de calças culotte com peças como blazers ou combinando-as em contrastes, referindo-se ao uso de branco e preto ou cores que desempenhem o mesmo papel. Também é favorável em looks totais ou na versão em denim. Agora, a grande pergunta é: Que sapatos usar?

As sandálias são melhores

Para um visual fresco, as sandálias são a melhor opção. Para um visual elegante e que te faça parecer mais alta, então aposte na versão com salto. Isso fará com que você pareça toda uma expert em moda, com apenas duas peças e sem perder muito tempo pensando no que vestir. Então, não perca a oportunidade de exibir pernas quilométricas graças às calças culotte com este calçado.

Sapatos fechados, mules ou stilettos

Os sapatos fechados, sejam eles pumps, mules ou stilettos, são igualmente favorecedores, embora proporcionem um ar muito mais sóbrio e sofisticado. São perfeitos para looks formais, ideais para um evento ou para o escritório.