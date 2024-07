Balayage em cabelo curto: mechas que rejuvenescem mulheres de 40 a 50 anos

Balayage no cabelo curto: as mechas que rejuvenescem e são perfeitas para mulheres entre 40 e 50 anos

As mechas balayage em cabelo curto consistem em realizar um degradê de cor, do escuro (nas raízes) para o claro (nas pontas) para proporcionar luz ao rosto e, com isso, um aspecto muito mais rejuvenescido.

Para isso, mantém-se a cor base e aplicam-se mechas a alguns centímetros da raiz, intensificando-as à medida que descemos em direção às pontas. Com isso, também se consegue dar volume ao cabelo e realçar os traços que mais nos interessam do rosto através do tom mais iluminado.

A chave deste tipo de mechas é a progressão de cor em forma de varredura que, ao contrário das californianas, permite um acabamento mais natural, no qual é difícil detectar onde começa e termina a mecha.

Isso as torna perfeitas para cabelos curtos como o bob, o microbob, o bixie ou o long bob.

Mechas balayage para cabelo curto bob

O corte bob é ideal para exibir mechas balayage que iluminam o rosto. Tanto em cabelos lisos, quanto cacheados e ondulados, o resultado será uma juba multidimensional, com um volume extra e um efeito rejuvenescedor inquestionável no rosto.

Mechas balayage para cabelo curto loiro

O balayage é perfeito para cabelos loiros, pois permite criar madeixas com tonalidades muito personalizadas. Além disso, os tons loiros são os que mais rejuvenescem a partir dos 40 e 50 anos. Se tiver cabelo escuro, recomendamos optar por mechas em tons mais quentes.

Mechas balayage para cabelo curto castanho

Em cabelos castanhos, podemos adicionar reflexos loiros quentes para obter uma imagem rejuvenescida e proporcionar luminosidade ao rosto. Tons como mel, caramelo, dourado, cobre ou bege, se quisermos um acabamento mais iluminado. Eles servirão para dar ao cabelo aquele acabamento beijado pelo sol que tanto favorece o rosto. Até mesmo é possível combinar dois tons de loiro em cabelos castanhos, um mais claro que o outro, para obter um efeito multidimensional que também nos dará volume.

Mechas balayage para cabelo curto moreno

O balayage também pode ser adaptado para cabelos morenos, com mechas castanhas que iluminam de forma muito natural. Estamos falando de tons como avelã, canela, a gama de chocolates, embora se preferir um resultado mais iluminado, também pode optar por tons como caramelo ou bronde (mistura de loiro e castanho). Até mesmo tons avermelhados poderiam ser usados para obter um efeito quente no cabelo, daqueles que se destacam especialmente quando expostos ao sol.

Mechas balayage para cabelo curto liso

As mechas balayage em cabelos curtos ficam bem tanto em cabelos lisos, como ondulados e cacheados. Em cabelos lisos, elas podem ser usadas tanto em pixies com um certo comprimento (com franja, por exemplo), assim como em um corte bob ou um lob na moda. O resultado é um cabelo polido, elegante e sofisticado, que permite apreciar muito bem o degradê de cor.

Mechas balayage para cabelo curto cacheado

Em cabelos curtos cacheados, as mechas balayage são especialmente recomendadas, pois adicionam dimensão aos cachos, evitando que o cabelo pareça plano. A técnica mais recomendada neste caso é o curlyage, que alcança o mesmo acabamento difuso em cabelos cacheados com uma aplicação personalizada feita à mão livre.