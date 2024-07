Adeus ao balayage! As 3 novas mechas que estão arrasando e te fazem parecer elegante e jovem

O balayage é uma das técnicas mais populares de coloração capilar nos últimos anos. No entanto, como na moda, as tendências vão e vêm, e espera-se que o balayage dê lugar a novas técnicas de mechas que estão se impondo nos salões de beleza.

Estas novas tendências em mechas não só vão te fazer parecer mais elegante, mas também vão dar um toque fresco e moderno ao seu visual.

As mechas da tendência

Mechas bronde

São uma combinação entre o loiro e o castanho que cria um efeito luminoso e natural no cabelo. As mechas bronde são ideais para aquelas pessoas que buscam uma mudança sutil mas elegante em sua cor de cabelo, já que proporcionam luminosidade e dimensão sem serem muito chamativas.

Mechas babylights

Estas mechas consistem em mechas finas e sutis que imitam a forma como o sol naturalmente clareia o cabelo de crianças pequenas. O resultado é um cabelo com um aspecto fresco e juvenil, ideal para dar luminosidade e movimento aos seus fios.

Mechas de canela

Este tom vermelho escuro com toques quentes é uma tendência que promete ser a favorita das amantes de cores intensas e vibrantes. As mechas canela adicionam calor e profundidade ao cabelo, criando um visual sofisticado e cheio de personalidade.

Recomendações para escolher as mechas ideais

Considere o tom de pele

Algumas mechas podem favorecer mais os tons quentes, enquanto outras se adaptam melhor aos tons frios. Consulte seu estilista para encontrar as mechas que se adequem melhor às suas características naturais e realcem sua beleza.

Pense na manutenção

Algumas mechas podem precisar de retoques frequentes para manter seu visual, enquanto outras são mais fáceis de manter. Converse com seu cabeleireiro sobre seus hábitos de cuidados com o cabelo e sua disponibilidade para fazer visitas periódicas ao salão.

Experimente com mechas temporárias

Se não tem certeza se as novas tendências em mechas são para você, uma boa opção é experimentar com mechas temporárias. Existem produtos temporários no mercado que permitem que você experimente com diferentes cores e estilos sem se comprometer com uma mudança permanente.