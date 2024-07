Quais cortes de cabelo usar se você tem testa ampla: 5 estilos para disfarçar

Se tem a testa larga, nada melhor do que um corte de cabelo que te ajude a disfarçá-la da forma mais natural e moderna.

E nunca é demais uma mudança de visual, especialmente quando ela lhe dará uma imagem renovada, jovial e que ajudará a disfarçar aquela parte do seu corpo que tanto o incomoda.

Não é algo que deva te complexar ou te fazer sentir mal, mas se quiser se sentir mais segura de si mesma, te dizemos quais são os cortes que você deve experimentar em 2024.

Quais cortes de cabelo em tendência usar se você tem testa ampla

Midi com franja cortina

O corte de cabelo médio está na moda e é aquele que vai abaixo dos ombros com pontas desfiadas, proporcionando um visual fresco e moderno.

Mas é ideal para disfarçar a testa ampla, especialmente com a franja cortina que traz, que, além disso, fará você parecer mais jovem e lhe dará a mudança de visual que você precisa.

Bob em quadrados

O corte de cabelo bob carré é um dos mais elegantes e modernos, vai até a altura do queixo e tem uma franja.

Esta franja pode ser usada de lado ou reta com pontas desfiadas, de qualquer forma ajudará a disfarçar a testa com muito glamour e, além disso, dará um visual jovem e chique.

Corte long bob com franja lateral

Outro estilo que pode experimentar em 2024 para disfarçar a testa larga é o long bob com franja lateral.

Este corte vai até abaixo dos ombros e pode ser reto ou assimétrico, mais longo de um lado do que do outro, ou mais longo na frente e curto atrás, e adiciona uma franja lateral para obter o efeito desejado.

Corte borboleta

Se quiser um estilo mais longo e abundante, então pode experimentar o corte de cabelo borboleta, que é um dos mais na moda.

Este corte consiste em ter o cabelo comprido, com muitas camadas, e uma franja longa e aberta que fará a sua testa parecer muito menor do que é, e fará com que fique fabulosa.

Bixie

O corte de cabelo bixie é ideal se você quer ter o cabelo curto, pois é uma combinação entre o pixie e o bob.

É mais longo que o pixie, tem camadas e franja cortina ou de lado, ajudando a disfarçar a testa larga e tirando anos da sua aparência.