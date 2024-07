O poderoso ritual para afastar vizinhos problemáticos e invejosos

Este ritual simples irá ajudá-lo a eliminar as más energias dos seus vizinhos tóxicos e problemáticos, para que você viva com mais calma, harmonia e paz.

Como detalhado pelo site C5N, o objetivo deste ritual não é enviar vibrações negativas ou coisas ruins para essas pessoas, mas sim criar uma espécie de bloqueio energético para não ser afetado por suas atitudes destrutivas ou emoções prejudiciais.

Se você não sabe como resolver seus problemas com os vizinhos, faça este ritual e esqueça as energias negativas ao seu redor.

Este ritual é perfeito para afastar aqueles vizinhos curiosos e desconfortáveis. Com este ritual poderoso e eficaz, você conseguirá isso de forma fácil e simples. Para realizar este rito, você precisará de:

- Um copo de vidro com água;

- Uma colher de sopa de sal, que serve para purificar;

- Um raminho de alecrim ou arruda para cortar energias ruins;

- Sete cravos, que funcionam como barreira para fofocas e inveja.

Antes de começar, saiba que para esta cerimônia funcionar, ela deve ser realizada em uma terça-feira de manhã, mantendo a mente positiva e pedindo para eliminar todo o mau-olhado e negatividade da sua vida.

Primeiro, coloque todos os ingredientes no recipiente com água, mentalizando soluções. No final do dia, despeje a água na pia da cozinha e coloque o restante dos itens em uma sacola, levando-os para fora de casa.

Ainda de acordo com as informações, repita esta ação todas as terças-feiras durante um mês.

Com informações do site Minuto Neuquen