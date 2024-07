Horóscopo: o desafio que cada signo terá que enfrentar pelo resto do ano

Áries

De 21 de março a 19 de abril

A austeridade chegará como uma medida preventiva diante das situações que afetarão diretamente a economia familiar. Para garantir a estabilidade, será necessário fazer alguns sacrifícios temporários que mais tarde darão lugar à prosperidade.

Touro

De 20 de abril a 20 de maio

Haverá muita exigência no trabalho, embora a remuneração salarial não seja condizente com o que será feito. Será um teste difícil do qual se pode sair com paciência e planejamento, já que tudo melhora antes do final do ano com um bom ajuste salarial.

Gêmeos

De 21 de maio a 20 de junho

Deverá assumir com bravura os erros que foram cometidos, trabalhar neles para não os repetir, mas acima de tudo aceitar que é necessário mudar de pensamento, além de procurar alguém que ajude no processo de crescimento pessoal. Feridas do passado serão abertas.

Câncer

De 21 de junho a 22 de julho

Bem diz o ditado que até a árvore genealógica também se poda. Portanto, ao contrário do que se possa sentir, a saúde mental deve ser prioridade e decisões drásticas terão que ser tomadas, o que afetará a dinâmica familiar, mas trará muita paz.

Leão

De 23 de julho a 22 de agosto

Uma mudança forçada está chegando, que não está nos planos, apesar de ter sido notificada com muita antecedência. Isso os tirará do grande conforto em que estão imersos e também está afetando outras pessoas com quem convivem.

Virgem

De 23 de agosto a 22 de setembro

O ano terminará de uma maneira que ninguém deseja, possivelmente com a ausência eterna de um ente querido, então será necessário procurar força e ajuda em amigos e parentes para sobreviver à dor, que por agora será dilacerante, mas o tempo irá amenizá-la.

Libra

De 23 de setembro a 22 de outubro

Os desencontros amorosos serão uma constante, pois é difícil compreender o ponto de vista do outro. No entanto, à medida que os meses passam, essas diferenças vão se dissipando e os laços se tornarão ainda mais fortes. O amor se fortalecerá.

Escorpião

De 23 de outubro a 21 de novembro.

Terá que lidar com um personagem muito esperto e travesso no trabalho, que sempre tenta se aproveitar de todos. O desafio será grande, pois ao estar no seu caminho, será necessário superá-lo, mas não terão sucesso. Pelo contrário, serão deixados de fora.

Sagitário

De 22 de novembro a 21 de dezembro

Os problemas de saúde que estavam sendo enfrentados durante o primeiro semestre do ano desaparecerão gradualmente. No entanto, será necessário mudar os hábitos alimentares e dizer adeus ao sedentarismo para manter o bem-estar recuperado.

Capricórnio

De 22 de dezembro a 19 de janeiro

À força, entenderão que as pessoas vão e vêm na vida para deixar uma lição, ajudar em um momento crucial e dar ânimo. Amigos são muito poucos com os quais se pode contar. Possivelmente, viverá um período de solidão, no qual aprenderá muito.

Aquário

De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

Para sorrir novamente para a vida, será vital enfrentar a dor com coragem. A resiliência será o motor. Terá que renunciar à vaidade e a uma bela aparência para depois dar as boas-vindas a uma nova e melhorada versão de si mesmo.

Peixes

De 19 de fevereiro a 20 de março.

Talvez seja necessário procurar emprego em outros lugares, longe de casa, ou fazer coisas que nunca se pensou em praticar, mas isso trará muito crescimento pessoal e também a força necessária para guiar até novas e excelentes oportunidades.