Estes são os 4 erros que você comete com o seu shampoo e que estão danificando o seu cabelo

Erros no cuidado do cabelo

Muitas vezes repetimos o mesmo erro várias vezes ao cuidar do cabelo, o que acaba danificando-o ou piorando seu estado. A seleção dos produtos para recuperá-lo ou mantê-lo desempenha um papel muito importante, e muitas vezes é nesse ponto que está o principal equívoco.

O shampoo e o condicionador são os principais elementos que devem estar presentes no processo de cuidado. Eles não devem faltar de jeito nenhum, embora algumas pessoas insistam que o condicionador não é necessário para o cuidado do fio capilar.

O dermatologista argentino, Simón Scarano, explicou em sua conta no Youtube, o que exatamente você está fazendo com esses dois produtos que estão agindo contra você. Ele detalhou que o shampoo é um produto projetado para limpar especificamente o couro cabeludo e, portanto, é lá que deve ser aplicado ao longo do cabelo.

Erros graves com o shampoo que destroem o seu cabelo

1. Mudar constantemente o shampoo porque o ‘cabelo se acostuma’

O médico afirma que, até certo ponto, isso é um mito, pois o cabelo não se acostuma com certos shampoos e usá-los por um longo período de tempo não tem incidência na deterioração do cabelo. Ele explica que o shampoo é feito para remover a oleosidade e a sujeira do couro cabeludo, então aplicá-lo na fibra capilar só faz com que ela fique sem seus lipídios, resultando em cabelos secos e com frizz.

É possível que as necessidades do couro cabeludo tenham mudado devido a questões hormonais ou medicamentosas, e por isso o produto deve ser alterado. Também é importante notar que muitas vezes o cabelo está saudável, mas a aplicação inadequada pode danificá-lo.

2. Não escolher o shampoo e condicionador de acordo com as necessidades do couro cabeludo

O dermatologista assegura que é um dos erros mais comuns. Indicou que o couro cabeludo é pele e, portanto, é necessário escolher um produto que esteja de acordo com as exigências que ele requer. Usar um inadequado pode ter resultados devastadores em geral. Detalhou que se o seu cabelo é oleoso, então, você precisa de um shampoo e condicionador para o seu tipo, pois estes contêm sulfatos, que proporcionam uma limpeza extrema.

Se você usar esses produtos em couro cabeludo normal ou ressecado, eles vão danificar, pois o shampoo que você deve usar deve ser livre de sulfatos.

3. O shampoo e condicionador não são suficientes

Se tiver o cabelo danificado, usar constantemente pranchas térmicas ou tiver feito descoloração, então você precisa de um condicionador com reparadores, assim como máscaras capilares, um pente adequado, toalha especial, protetores térmicos, sérum e óleos.

4. Não usar condicionador

Não importa se o seu cabelo é saudável ou muito poroso, é vital aplicar condicionador após o xampu, porque a função dele é fornecer os nutrientes e a hidratação necessários para deixá-lo macio e sedoso.