Esta é a bolsa favorita da Lady Di que está de volta à tendência em 2024

Princess Diana (1961 - 1997) at a dinner at the British Embassy, Washington D.C., November 1985. She is wearing a cream lace Murray Arbeid gown and the Queen Mary tiara. (Photo by Terry Fincher/Princess Diana Archive/Getty Images)

Lady Di continua sendo um ícone da moda e da realeza, apesar de terem se passado 27 anos desde sua trágica morte. Seu estilo é lembrado e replicado por várias celebridades devido à elegância que a princesa mantinha ao se vestir e ao usar diferentes acessórios.

Diana Spencer marcou um antes e um depois com suas inovadoras combinações de street style, mas também brilhava com seus trajes elegantes de alta costura, por isso seu legado na indústria continua intacto.

Agora uma das bolsas mais icônicas que costumava ser usada pela saudosa princesa de Gales está de volta às tendências, especificamente da marca Dior.

A bolsa favorita de Lady Di que voltou a ser tendência

Trata-se da 'Lady Dior', uma icônica bolsa de uma casa de moda, que acrescenta elegância em todos os momentos e se tornou a favorita da Lady Di, a qual em sua juventude fez questão de exibir com seus looks encantadores.

Esta peça tem uma história especial que a tem ligado a Lady Di ao longo dos anos, pois em setembro de 1995, durante a inauguração da retrospectiva de Paul Cézanne no Grand Palais de Paris, a primeira-dama da França, Bernadette Chirac, presenteou Diana com uma bolsa Dior que ainda não tinha sido lançada no mercado, embora naquela época seu nome fosse ‘Chouchou’.

Em novembro do mesmo ano, a realeza visitou a Argentina e ao descer do avião que pousou em Buenos Aires, foi fotografada com esta bolsa, tornando-se um momento icônico para a moda. Desde então, a peça foi usada por Diana em várias ocasiões e ela até pediu um modelo na cor azul marinho para combinar com seus olhos.

Imediatamente, o nome da bolsa foi alterado e agora é conhecido como 'Lady Dior', que a cantora Rosalía trouxe de volta ao se tornar a imagem da marca francesa.

Atualmente, tem várias versões e é digno de ter no guarda-roupa devido à elegância e moda que proporciona com qualquer peça que você use.

"Emblema arquitetônico, símbolo de elegância e refinamento da Alta Costura", é a maneira como a marca descreve este acessório de estilo moderno.

Por ser uma marca vanguardista, com o passar dos anos, a Dior tem se dedicado a continuar fabricando cada peça à mão em tamanhos pequeno, médio e grande; em couro de vitela flexível, verniz ou o famoso toile de Jouy de Dior, mas também têm se aventurado em novas versões e remixes mais chamativos.