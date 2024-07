No vasto e complexo mundo da moda, a digitalização e a inovação estão proliferando de forma cada vez mais generalizada e em formas que anteriormente seriam consideradas inimagináveis. A moda digital é o fruto dessa fusão: a tecnologia e a moda se entrelaçam para dar vida a criações ainda não concebidas. Embora a moda digital esteja presente há muito tempo, seu verdadeiro crescimento começou após a pandemia de COVID-19.

Também conhecida como e-fashion, a moda digital representa um setor da indústria da moda que se concentra em projetar roupas usando software, inteligência artificial (IA) e tecnologia 3D. Sem dúvida, este ramo da indústria parece destinado a transformar a forma como se trabalha e cria no campo da moda, possivelmente de forma irreversível. Atualmente, a inteligência artificial está cada vez mais presente na vida cotidiana das pessoas, desde os filtros ChatGPT até o TikTok, demonstrando sua crescente influência em nosso dia a dia.

Roupa digital: o futuro da moda?

A tecnologia tem gerado uma mudança significativa na indústria da moda, levando ao surgimento da moda digital. Através de avatares virtuais e modelos digitais, a moda digital permite às pessoas experimentar a sensação de usar roupas que não são tangíveis, mas ainda podem interagir conosco em ambientes virtuais. Roupas e acessórios virtuais tornaram-se elementos essenciais neste setor, com um valor econômico considerável e um potencial de expansão ilimitado.

Nesa Gholipoor é uma talentosa designer de moda iraniana que se formou na Universidade Shariati no Irã. Nesa tem estado imersa no emocionante mundo da moda digital nos últimos cinco anos, e seu trabalho inovador foi destacado em prestigiadas revistas de moda como Prazzle e Marika, entre outras. O seu trabalho excepcional é divulgado através do Instagram (@gholipoor.nesa) ela é sempre contactada para colaborar com projetos muito especiais: como a criação de um traje digital para a capa de um livro: ‘Moda para o Seu Bolso: Guia de Estilo Consciente (nos sapatos delas)’, que será lançado em agosto.

Desde o momento em que entrei em seu fascinante universo criativo, soube que nossa colaboração renderia frutos excepcionais. Juntos, fundimos nossas perspectivas para dar vida a uma capa que capturasse a essência de minha obra de uma maneira única e envolvente. Esse enfoque inovador nos permitiu explorar limites criativos sem as restrições impostas pelos materiais físicos, resultando em uma representação singular e surpreendente.

Nesa, que tem estado envolvida no mundo da moda por cerca de 12 anos e tem se aventurado no design de figurinos para teatro e vestidos de noiva, mergulhou na moda digital durante seus anos universitários e decidiu abordá-la profissionalmente assim que terminou seus estudos. Quando questionada sobre por que se inclinou para a moda digital, Nesa mencionou que isso lhe permite experimentar com diferentes modelos e tecidos de forma simples e sem custo adicional. Além disso, destacou seu menor impacto na poluição ambiental, bem como sua conveniência e facilidade de uso.

A moda digital está a mostrar-se como uma estratégia bem-sucedida devido à sua capacidade de complementar outras tendências atuais do mercado, como a sustentabilidade. Ao considerar que, a cada ano, cada indivíduo, por exemplo, na Europa, descarta mais de 10 kg de roupas que na sua maioria não são recicladas, torna-se evidente a importância de trabalhar para um futuro em que, graças à tecnologia entre outros fatores, seja possível reduzir significativamente esses resíduos.