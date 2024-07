Descubra as revelações do tarot para Leão, Virgem, Libra e Escorpião nesta terça-feira (16)

Confira as novas revelações do tarot, para está terça-feira (16), para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Signo de Leão – De 23 de julho a 22 de agosto

O tarot de hoje alerta que é preciso ter força e se ncessário terminar com essa pessoa se perceber que ela não te acompanha no seu sucesso. Você não precisa estar em um relacionamento no qual não está feliz.

Signo de Virgem - De 23 de agosto a 22 de setembro

Um amor do passado, com o qual você teve vários problemas, está te procurando. O tarot de hoje alerta que é necessário ser firme e não pensar em voltar. Limpe sua mente procurando atividades fora de casa.

Signo de Libra – De 23 de setembro a 22 de outubro

É a sua hora de brilhar e ser poderoso. Você conseguirá tudo o que deseja, mas terá que se colocar na posição de primeira pessoa.

Signo de Escorpião - De 23 de outubro a 21 de novembro

O tarot de hoje faz um alerta especial: Não carregue sentimentos negativos. Será uma semana de acerto de contas, tanto no trabalho quanto em assuntos pessoais.

Texto com informações do site AS.com