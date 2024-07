O truque dos sapatos vermelhos para elevar um look: veja 3 dicas para usar

Se você está procurando uma maneira de elevar o seu visual e parecer melhor, sem ter que investir muito dinheiro, te apresentamos o truque dos sapatos vermelhos, o que fará com que sua imagem mude radicalmente apenas usando esta peça que provavelmente você já tem no armário.

É uma dica que todas as fashionistas devem saber, pois faz a diferença, não importa a estação do ano, a hora do dia ou o tipo de corpo, pois a mudança é marcada pela potência da cor vermelha, que tem uma “essência própria e personalidade única”, como apontado pela Harper’s Bazaar.

O truque dos sapatos vermelhos para elevar um visual

De acordo com a mesma fonte, a nova tendência entre famosas e influencers é adicionar sapatos vermelhos para dar um toque especial a um look, seja ele elegante ou casual, pois são capazes de chamar toda a atenção e adicionar um toque de cor muito interessante.

A mesma fonte observa: “Este pequeno truque adiciona um toque de cor e eleva qualquer visual da mesma forma que os lábios vermelhos iluminam o rosto, além de funcionar maravilhosamente com qualquer tonalidade de pele, seja clara, morena ou escura”.

“As especialistas em moda optaram por fazê-lo apenas com sapatos desta cor e contrastando-os com looks onde predominam as tonalidades neutras e mais discretas”, quebrando assim a monotonia ou o excesso de minimalismo e clássico nas escolhas.

Por isso, certifique-se de usar o truque dos sapatos vermelhos quando seu visual for composto por peças muito básicas e sem graça que precisam de um complemento para se destacar. Se não forem tons neutros, os que melhor combinam com o vermelho são azul-marinho, verde, marrom e laranja.

Por último, não se iniba. Não só essa dica é válida para saltos altos, você também pode optar por tênis, sandálias ou botas que te façam se sentir maravilhosa.