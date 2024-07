Descubra que tipo de namorada você é de acordo com o seu signo do zodíaco

Áries

De 21 de março a 19 de abril

As mulheres deste signo são o tipo de namorada que adora opinar sobre tudo. Elas são as ‘eruditas’ e às vezes carecem de tato ao escolher suas palavras. São muito confiáveis e seguras de si, o que fascina qualquer homem.

Touro

De 20 de abril a 20 de maio

As mulheres que nasceram sob esta constelação têm o dom de ouvir com atenção, por isso são as confidentes de seu círculo de amigos. Elas são chamadas para mediar em situações difíceis, e é por isso que quando têm problemas em seu relacionamento, sabem como agir.

Gêmeos

De 21 de maio a 20 de junho

Elas são muito comunicativas, compreensivas e empáticas. Costumam ser românticas e isso é algo que prende seus parceiros, por isso quando terminam o relacionamento, muitas vezes eles percebem que perderam uma grande mulher. Elas não costumam dar segundas chances para quem as tratou mal.

Câncer

De 21 de junho a 22 de julho

As mulheres de Câncer têm um grande senso de humor, o que mantém uma dinâmica muito agradável dentro do relacionamento, embora quando ficam zangadas, toda a sua coragem surge, o que intimida a muitos. Elas são muito assertivas e reflexivas, e lutam até saber que não podem fazer mais nada.

Leão

De 23 de julho a 22 de agosto

Estas mulheres são muito mais calmas, metódicas e analíticas. Resolvem os problemas pacificamente e mantêm-se afastadas de conflitos. Sabem quando se retirar. Têm limites muito claros, então seus parceiros sabem exatamente o que esperar delas.

Virgem

De 23 de agosto a 22 de setembro

Elas não ficam paradas. São multifacetadas, gostam de estar em tudo e isso às vezes lhes traz problemas ou complicações. Buscam sempre ter mais e mais conhecimento. São muito independentes e são admiradas por seus parceiros. São seletivas ao escolher com quem compartilharão suas vidas.

Libra

De 23 de setembro a 22 de outubro

Elas adoram assumir responsabilidades e ter o controle das decisões. Costumam ser dominantes e impor-se, o que incomoda seus parceiros. Também são prestativas e não têm problema em fazer as tarefas domésticas, desde que sejam compartilhadas.

Escorpião

De 23 de outubro a 21 de novembro

Elas são salvadoras. Adoram ‘curar as feridas’ de seus parceiros. Percorrem a vida acumulando relacionamentos com pessoas quebradas, que uma vez curadas, são deixadas de lado. Embora isso as machuque, raramente percebem e tropeçam várias vezes na mesma pedra.

Sagitário

De 22 de novembro a 21 de dezembro

São garotas que amam a estabilidade, por isso levam bastante tempo para escolher seus parceiros. Elas analisam tudo porque para elas seu equilíbrio emocional e saúde mental são fundamentais em suas vidas. Valorizam o tempo de solteirice, pois se descobrem.

Capricórnio

De 22 de dezembro a 19 de janeiro

A perfeição faz parte da sua vida e, por isso, ela procura um homem igual, por isso quando o encontra, espera muito dele. Elas são caladas, mas isso não as impede de serem muito exigentes, algo que muitas vezes os homens não toleram porque se sentem muito pressionados.

Aquário

De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

São bastante independentes, raramente recorrem aos seus amados para resolver um problema, o que pode prejudicá-las, já que o parceiro pode tirar vantagem da situação e ela acabar explorada. No entanto, não tem medo de dizer: “Acabou aqui”, quando se sente abusada.

Peixes

De 19 de fevereiro a 20 de março

Eles são muito crentes no amor e no grande poder que ele tem, por isso às vezes pecam pelo excesso de confiança nesse sentimento e acreditam que seus parceiros podem mudar apenas amando-os, o que às vezes os mergulha em relacionamentos tumultuados.