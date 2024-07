3 signos progridem e alcançam seu bem-estar com o brilho da Lua Crescente

A Lua Crescente é a fase ideal para colocar em prática todos os projetos que foram formados em nossa mente durante a Lua Nova

Todos os esforços que fizermos, especialmente durante a Quarto Crescente, serão recompensados ao longo do ciclo.

Três sinais, Libra, Capricórnio e Peixes, estarão banhados pela energia positiva que irradia esta fase da Lua, onde verão bem-estar e progresso em suas vidas.

Libra

Quando a Lua crescente estiver em seu apogeu máximo, suas energias atrairão para você harmonia e equilíbrio financeiro. O importante é que, para alcançar esse sonho tão desejado, você deve dedicar todo seu esforço e ser muito corajoso para superar os desafios. Afaste os medos de sua vida e mantenha em seu coração essa boa energia que abrirá caminho para novas oportunidades profissionais e emocionais. O amor e a paixão que você colocar em tudo que fizer farão com que se sinta satisfeita com o dever cumprido.

Capricórnio

Sua disciplina será sempre a chave para o seu sucesso, porque mesmo quando as coisas se tornam muito difíceis, seu planejamento vai te ajudar a resolver qualquer conflito no caminho. Avançar, seguir em frente, caminhar em direção a um futuro próspero e ter progresso são elementos importantes na sua vida. Cuidado com aqueles que querem te fazer mal, e isso não significa apenas agressão física, mas más energias, inveja. Você sabe como afastar essas coisas de si e aplique o que for necessário para que não obstruam o seu caminho.

Peixes

A intuição, a sensibilidade e a emotividade estarão à flor da pele nesta fase, mas isso não significa que há algo de errado. Pelo contrário, é a maneira como você sempre está alerta diante de qualquer situação. Um aura maravilhosa e poderosa a envolve, o que fará você avançar para alcançar um dos seus sonhos mais desejados. Cuidado com o medo, pois pode te atrapalhar e desviar do objetivo que tem em mente. O progresso é o seu norte e você não deve sair desse pensamento.