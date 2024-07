O top “estrela” é a tendência ousada que as celebridades estão usando por sua sensualidade

Nem todas as tendências nascem nas passarelas, às vezes basta dar uma olhada nas redes sociais para ver o que as pessoas realmente querem. Esta é a razão pela qual um tipo de top extremamente sensual está dominando os looks das mulheres, e o melhor de tudo é que até em casa pode ser usado.

Então, se estiver pronta para mostrar seu lado mais divertido e autêntico, então esta blusa ousada é para você, e é que, pouco a pouco, os meios especializados em moda têm voltado sua atenção para o poder que esta peça tem ganhado nas redes sociais e como conseguiu se posicionar como uma das favoritas das mulheres.

Top estrela Pinterest (Pinterest)

Com a chegada da estação, as tendências vão mudando e passamos dos estampados florais para os trajes de crochê, que, ao que parece, ano após ano, retornam com mais força. Esta é a razão pela qual a famosa marca Bershka lançou um top em forma de estrela e com textura tecida que conquistou os aplausos do streetstyle.

O que é o top estrela?

O nome desta peça está longe de ser metafórico, é apenas um pequeno top ou parte superior estilo biquíni que obrigatoriamente deve incluir a forma de uma estrela, seja uma grande que cubra o peito e o abdômen ou um par delas.

A influência, originalidade e sensualidade do top de estrela tem sido tão marcante que celebridades como Katy Perry, Tinashe e Lisa já o usaram com orgulho, consolidando o poder desta peça que, se você se considera uma mulher ousada e autêntica, então deve incluí-la de alguma forma nos seus looks, seja para as suas próximas férias ou mesmo num visual diário que te fará parecer chique, lembre-se que não é necessário mostrar muito, então até poderia cobrí-lo com um casaco ou blazer.

O top de estrela fez tanto sucesso que já existem uma série de vídeos mostrando como fazê-lo em casa sem a necessidade de gastar em um ou comprá-lo, embora marcas de moda de renome e lojas como Shein e Bershka já tenham incluído esse tipo de peça em seu catálogo, tornando-a uma das mais bem-sucedidas da estação.

Top estrela Pinterest (Pinterest)

Como usar o top de estrela que se tornou viral nas redes sociais?

O top de estrela tem esse ar dos anos 90 que consolida o estilo retrô como o grande vencedor de 2024, e se você também quer usá-lo, então combine-o com roupas casuais, pois essa é a essência desta peça.

Sendo uma peça justa, a melhor ideia é combinar o top com calças baggy, cargo ou wide leg, adicionar um penteado divertido que se afaste do look clean e acrescentar jaquetas, blusas transparentes tipo crop, que não impeçam essa peça de ser a grande 'estrela' do seu visual. Pode ser tão sexy quanto você quiser e até tão formal quanto imaginar, a chave está nas partes de baixo que você escolher.