5 sinais de que um homem não é sincero quando diz "eu te amo": tudo isso o entrega

As palavras “eu te amo” são difíceis de pronunciar porque ao fazê-lo estamos confessando um sentimento profundo e assegurando à pessoa amada que ela é o nosso universo.

Por isso, quando alguém nos expressa essa frase, nos sentimos muito comovidos e especiais. Infelizmente, nem todos no mundo são honestos quando dizem "eu te amo" para alguém.

Pelo contrário, há muitos que o dizem sem realmente o sentirem, apenas por obrigação ou compromisso; no entanto, apesar do que dizem suas palavras, existem gestos que denunciam sua insinceridade ao fazê-lo.

Quer saber quais são? Continue lendo para descobrir 5 sinais de que um homem está mentindo quando diz que te ama, de acordo com a revista Tú. Não será fácil de aceitar, mas é importante saber.

Ele não coloca emoção em suas palavras

A forma como um homem diz "eu te amo" revela muito sobre seus sentimentos. E não é a mesma coisa ele dizer isso nervoso e emocionado do que dizê-lo de forma desinteressada. Se um homem está apaixonado, ele valorizará essas palavras e nunca as dirá de forma leviana.

Apenas o expressa em momentos de paixão

Se um homem só te diz "eu te amo" em momentos apaixonados, é possível que não seja sincero e esteja apenas expressando isso por causa das emoções geradas pela proximidade física entre vocês e não pelo que realmente sente em seu coração por você.

Ele simplesmente diz que ama “algo” em você

Outro sinal de que um homem não é sincero quando diz “eu te amo” é se sempre acompanha a frase com algo. Ou seja, ele expressa “eu te amo... quando estás ao meu lado” ou “eu te amo... quando me olha”. Nestes casos, ele está apenas dizendo que “ama” algo em ti e não a ti, mas não é necessariamente mau, pode ser que os seus sentimentos estejam em processo.

Utiliza opções em vez da frase

Se um homem nunca lhe diz "eu te amo" e em vez disso usa as alternativas "eu te quero" ou "eu te adoro", pode ser que ele ainda não esteja pronto para dizer as duas palavras especiais, mas deseja manifestar o quanto aprecia você e o quão incrível se sente ao seu lado, portanto, ainda há esperança do seu amor.

Suas palavras não correspondem às suas ações

Se um homem diz "eu te amo" o tempo todo, mas nunca está ao seu lado quando você precisa, arranja desculpas para se afastar de você ou nunca cumpre suas promessas, é evidente que não está sendo sincero com suas palavras. Afinal, as ações falam mais alto do que as palavras. Se ele não demonstra, não é genuíno.