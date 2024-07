Os anjos revelam para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

O oráculo dos anjos “O propósito da vida” pode trazer palavras e reflexões poderosas sobre o caminho que cada signo do zodíaco deve seguir. Confira a mensagem para os signos a seguir:

Leão

Você é uma pessoa de sorte e que recebe amor e dá amor e isso atrai prosperidade para sua vida. Você encontrará sempre a força de vontade para seguir em frente.

Virgem

Proteja sua energia sempre! Quando as pessoas veem a confiança que você tem em si mesmo e o desejo de seguir em frente, podem se assustar ou invejar, porque nada o impedirá de alcançar seus objetivos.

Libra

Tire o medo do seu coração. Quando você deixar as inseguranças em sua vida, a prosperidade e o amor virão até você. O medo não deixa você seguir em frente e você precisa fazer isso para receber as bênçãos da vida.

Escorpião

Não deixe que as energias negativas dos outros e a inveja estejam em seu ambiente. Você pode evitar ficando longe daquelas pessoas que não contribuem em nada para o seu crescimento. Uma luz protege você de todo mal e ajuda a seguir em frente, confie.