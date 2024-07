Blusas de vichy estilo coquete que devolvem a juventude e são perfeitas

O estilo coquete continua sendo um dos mais procurados nas últimas temporadas, por isso agora não estará isento de peças que abraçam essa moda ao oferecer glamour, romantismo e também juventude, sendo as blusas de vichy perfeitas para isso.

Esta peça estampada será uma das mais procuradas nesta temporada por ser colorida e contar com grande versatilidade para combinar com diferentes roupas, mas principalmente por adicionar vários anos ao visual ao ter um estilo jovem e moderno.

O design se destaca por ter linhas em direções opostas, verticais e horizontais, formando assim os conhecidos quadros que também oferecem um toque vintage, já que isso teve início no século XVII em toalhas de mesa e guardanapos.

Xadrez vermelho intenso

Esta blusa em vermelho intenso de vichy com laços na frente fará você parecer alguns anos mais jovem, com decote redondo, mangas curtas e bufantes. Você pode combiná-la com uma calça jeans tradicional comprida ou em shorts, ou com uma calça branca para realçar a tonalidade.

Azul marinho

A moda navy nunca sai de moda e pode ser combinada com outras tendências, como a blusa de vichy com elástico no decote bardot e ombros à mostra, que traz um ar de juventude, para que possa combiná-la com uma saia ou, se preferir mostrar menos, opte por uma calça de cintura alta em um tom claro.

Amarelo brilhante

A cor amarela é uma das mais usadas, combinando perfeitamente com a temporada. Esta blusa fluida com estampa vichy amarela, decote reto sem alças e ombros descobertos é versátil e romântica.

Rosa com babados

A blusa vichy rosa claro dá um ar de princesa com suas mangas curtas, bufantes e decote quadrado, que podem ser usadas com shorts listrados da moda ou calças de linho em cores sóbrias.

Vichy Dark

Para aqueles que amam a cor preta, também há opções com este padrão que se tornou tradicional nos dias de piquenique e não só poderá usá-lo com uma peça de baixo na mesma tonalidade, mas também pode brincar com a gama de cores ao optar por um calça capri em vermelho, mostarda ou verde oliva. Esta peça traz elegância ao ser ajustada no peito e ter alças largas com laços.

Estes populares quadros usados em toalhas de mesa foram usados por várias celebridades como: Audrey Hepburn, Marilyn Monroe, Lady Di, Kate Moss e Judy Garland.