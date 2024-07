As revelações deste sábado para os signos de Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, de acordo com o tarot

Confira as revelações deste sábado, 13 de julho, para os signos de Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, de acordo com o tarot.

Signo de Libra - De 23 de setembro a 22 de outubro

Se quer que a sua vida seja mais animada, mais preenchida, tem de dar o primeiro passo. O Tarot de hoje alerta que há muita coisa para ser vivida desde que o permita.

Signo de Escorpião - De 23 de outubro a 21 de novembro

Este momento, o Tarot tem uma mensagem de força para você. Ele pede que seja ainda mais corajoso e não aceite nenhum ‘não’. Lute, lute e lute um pouco mais. Vai desistir quando estiver dois terços do caminho?

Signo de Sagitário - De 22 de novembro a 21 de dezembro

Sente que está faltando algo em sua vida? Esse vazio precisa ser resolvido e preenchido por nós mesmos, através da nossa relação conosco mesmos e com a vida. A solução é interna, não externa. Faça as pazes consigo mesmo e com a vida.

Signo de Capricórnio - De 22 de dezembro a 19 de janeiro

O tarot destaca que pequenas coisas podem representar um desafio enorme para nosso precário equilíbrio e serenidade. Portanto, tente encontrar a melhor maneira de lidar com esses pequenos desafios sem se descontrolar. É um grande teste!

Signo de Aquário - De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

Na sua vida, não tente impedir uma mudança, pois isso pode torná-la mais dolorosa. Deixe que a vida siga seu curso naturalmente.

Signo de Peixes - De 19 de fevereiro a 20 de março

Seja mais descontraído, saiba desfrutar verdadeiramente da companhia da sua ‘metade’ e dos amigos. Seja mais dinâmico e proativo. Tome a iniciativa e organize jantares, encontros e eventos.

Com informações do site Selfie PT