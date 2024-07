Apenas atrais homens casados? As razões pelas quais isso acontece

Algumas mulheres sofrem no amor porque só atraem homens com companheiro

Uma das maiores decepções que uma mulher pode sofrer ao navegar no terreno do amor é descobrir que o homem dos seus sonhos já está casado com outra pessoa.

A tristeza inicial é grande, mas muitas decidem se apegar aos seus valores e eventualmente superá-la. No entanto, se essa situação se repetir várias vezes, a desilusão se transforma em intriga.

Por que só atraio homens casados? Há algo em mim que me torna mais atraente para homens comprometidos? São algumas perguntas que começam a surgir ao perceber o "padrão".

Especialmente se a mulher em questão não apoia a infidelidade de forma alguma e não acredita estar fazendo nada para agradar aos homens casados. Na verdade, em muitos casos, nem sabem sobre seu estado civil.

A este respeito, os especialistas já falaram anteriormente e chegaram à conclusão de que a autoestima tem muito a ver com o tipo de pessoa que atraímos para a nossa vida sentimental.

Por que motivo só atrai homens casados para a sua vida?

A coach de vida Merce Villegas explicou em um clipe no TikTok que uma das razões pelas quais uma mulher atrai homens casados é porque tem interiorizado um pensamento de não merecimento.

Ou seja, ela acredita que não é merecedora de um amor saudável e baseado no respeito. “Além disso, ela não quer um compromisso e as pessoas que se aproximam dela estão dispostas a não oferecer isso”, disse.

De acordo com a autora de As 21 Leis do Amor, outras razões pelas quais isso acontece são “porque tem medo de ser amada e tem medo de amar devido a uma ferida subconsciente do passado”.

Diante disso, a especialista sugere fazer a si mesmo uma pergunta: o que é que tem que perdoar ou perdoar a si mesma? “Agora, tenha coragem, porque é isso que a vida também está pedindo de você”, afirmou.

"Quando um homem casado se aproximar da sua vida, diga-lhe firmemente que não. Não hesite. Não o deixe entrar. Não permita uma única ligação ou um único cortejo", aconselhou Villegas na gravação.

“Portanto, estabeleça limites e a vida saberá o que te dar e o que não. Lembre-se: tudo depende de você”, sentenciou no vídeo publicado em sua conta, @mercevillegass, onde tem quase 150 mil seguidores.

Em conclusão, concentre-se na sua autoestima e amor próprio para entender o que merece na vida. Aí está a chave para atrair o homem solteiro certo para complementar sua vida.