Seu Zé mandou avisar os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Para esse fim semana, o baralho da poderosa entidade espiritual Zé Pelintra trará um aviso importante e sábio para os signos do zodíaco de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

ANÚNCIO

Sagitário – Cartas 14 e 22

Parcerias nos negócios e amor sincero confirmados em sua vida. É preciso deixar algumas inseguranças e viver o momento com confiança.

Capricórnio – Cartas 3 e 32

Notícias ou pessoas do passado retornam em sua vida e podem o afetar de alguma forma em seu lar ou relacionamento. Previna-se de qualquer problema e não permita que algumas dificuldades voltem.

Aquário – Cartas 25 e 13

Hora de ter cuidado extra com pessoas que podem afetar a fidelidade e lealdade em sua vida. Mantenha equilíbrio emocional e seja justo para assim superar as dificuldades.

ANÚNCIO

Peixes – Cartas 12 e 31

Arcando com consequências difíceis devido a certos atos e com chance de lidar com pessoas que desejam prejudicar você de alguma forma. Tenha cautela para lidar com essa situação.