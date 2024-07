Ele te mandou uma selfie pelo WhatsApp? Saiba 8 possíveis razões por trás disso

A forma de se relacionar com as pessoas hoje em dia está muito marcada pela tecnologia. Atualmente, os homens mostram seu interesse por uma mulher com uma mensagem ou um emoji no WhatsApp.

ANÚNCIO

No entanto, embora a maioria seja fácil de interpretar, há outros gestos no mundo digital que podem ser difíceis de compreender; por exemplo, o que significa quando um rapaz te envia selfies?

Se isso aconteceu com você, seja um amigo ou um pretendente, com certeza você ficou muito confusa, mas você deve saber que há muitas razões possíveis pelas quais um pretendente envia suas próprias fotos.

8 razões prováveis pelas quais um homem envia selfies para você

Você quer saber os possíveis motivos pelos quais um homem faz isso? Continue lendo para descobrir oito possíveis motivos por trás dessa decisão.

Ele quer saber sua opinião sobre algo

Uma das possíveis razões é porque ela quer saber o que você pensa. Pode ser que ela tenha feito um novo corte de cabelo ou comprado um chapéu e queira saber o que você tem a dizer, pois valoriza sua opinião.

Busca enriquecer sua conversa

Uma foto é sempre uma ótima maneira de iniciar uma conversa e torná-la mais interessante. Em vez de perguntar como você está, um rapaz pode enviar uma selfie para ver sua reação.

Gostaria de enviar uma lembrança

Um homem também poderia enviar uma foto antiga sua para relembrar algo. É uma forma de contar algo, despertar sensações sem falar muito ou para você ter uma ideia.

ANÚNCIO

Ele deseja que você envie fotos suas

Alguns garotos enviam suas selfies para uma garota com o objetivo de receber uma em troca. Ele pode ser tímido ou temer ultrapassar algum limite ao pedir uma foto, então envia uma para que você se sinta mais segura.

Procura te animar

Se já existe alguma confiança entre vocês e você comentou que teve um dia ruim, ele pode te enviar uma selfie sorrindo ou com uma expressão engraçada para te fazer rir e esquecer das coisas negativas.

Você quer que eu te elogie?

Um rapaz interessado em você deseja ouvir seus elogios. Por isso, é provável que ele envie suas selfies com o objetivo de que você faça um comentário positivo sobre a aparência de seu rosto.

Alguns homens não são tão bons se expressando com palavras e recorrem às suas ações para mostrar seu interesse. Talvez ele queira te impressionar, mas não saiba como fazer isso.

Ele se sente ignorado por você

Outro motivo pelo qual alguns rapazes enviam selfies é para conseguir uma mensagem sua. Talvez você tenha estado ignorando ele, seja de propósito ou não, e ele quer ter um pouco da sua atenção.

Ele gosta de você e quer saber se é recíproco

Uma razão óbvia pela qual um homem te envia selfies é porque ele gosta muito de você. Com certeza ele só quer saber o que você pensa sobre sua aparência e descobrir se você gosta dele de forma discreta.