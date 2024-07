Cansou-se das tinturas? A maneira correta de fazer a transição para um cabelo grisalho, mas elegante

Antigamente, tingir o cabelo era uma necessidade, hoje preferimos aprender como fazer a transição para um cabelo com fios grisalhos para nos livrarmos dos retoques constantes, dos custos pesados para o bolso e, claro, ter uma aparência saudável, cuidada e natural.

Qualquer um pensaria que é feito de forma abrupta deixando os cabelos brancos crescerem sem controle, no entanto, a partir da revista Clara outras dicas mais positivas para isso são apontadas, pois assim você poderá dar à sua cabeleira a paciência necessária para que ela seja gradualmente povoada por cabelos grisalhos, parecendo ao mesmo tempo muito elegante e com um visual arrumado.

Como fazer a transição para um cabelo grisalho elegante

De acordo com a mesma fonte, o segredo para encontrar o equilíbrio entre o melhor dos dois mundos são as mechas. "No momento em que uma cliente decide que quer fazer a transição de um cabelo normal para um cabelo grisalho, sempre recomendamos as mechas," adverte a estilista Montse Charro.

A razão para isso é que "não tem cor e estamos buscando que seja uma transição para um cinza natural", embora também haja outras que preferem ser um pouco mais radicais e fazer uma descoloração.

“Podemos fazer uma transição com um corte de cabelo curto que já tenha raiz fazendo diferentes tipos de mechas: finas, com touca, com prata etc., mas no final das contas o que sempre será mais rápido é fazer uma descoloração total do cabelo,” assegura.

Com isso, o cabelo é clareado até o ponto de eliminar o pigmento, o que serve para “igualar o tom de todo o cabelo com o de nossos cabelos brancos”. É um processo que será mais ou menos agressivo para a fibra capilar, dependendo do tom de base, por isso só é recomendado para mulheres muito cautelosas com seu tratamento e manutenção.

“Se for muito escuro, vamos continuar fazendo mechas super claras. Nosso objetivo é o cinza, então a mecha sempre tem que ser muito clara,” afirmam sobre os tons, que podem variar do acinzentado ao prateado.