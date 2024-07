Passagens aéreas caras? Veja como viajar sem estourar o orçamento

Nos últimos anos, a alta demanda pós-pandemia elevou os preços das passagens aéreas, complicando os planos de viagem de muitas famílias, especialmente durante as férias de julho. Embora tenha havido uma redução temporária nos preços, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) indicou um aumento de 5,91% nos preços das passagens aéreas em maio, muito acima da inflação geral do mês. No entanto, com algumas estratégias, ainda é possível viajar sem comprometer o orçamento.

Planejamento e estratégias de compra

Comprar com antecedência

Para viagens nacionais, a recomendação é reservar as passagens com pelo menos 60 dias de antecedência. Para viagens internacionais, o ideal é planejar com mais de dois meses de antecedência, especialmente para viagens no final do ano ou nas férias de julho.

Utilizar buscadores de passagens

Sites como ViajeiNet, Skyscanner e Kayak ajudam a comparar os preços de diversas companhias aéreas, além de permitir a configuração de alertas para receber notificações sobre quedas de preços.

Aproveitar promoções

Fique atento às promoções das companhias aéreas, que costumam ocorrer em datas especiais como aniversários da empresa, Black Friday e Semana do Consumidor. Muitas vezes, promoções são lançadas de madrugada ou nos finais de semana.

Usar milhas

Utilize milhas acumuladas em cartões de crédito ou programas de fidelidade para comprar passagens. Prefira fazer compras on-line em sites parceiros desses programas para ganhar pontos em dobro. Aproveite também as promoções de transferências de milhas que oferecem bônus significativos.

Outras formas de economizar

Viagens terrestres

Para quem prefere viajar por terra, a compra antecipada de passagens de ônibus pode garantir descontos. Alugar um carro também pode ser uma opção econômica, especialmente se houver parcerias com locadoras que oferecem descontos a clientes de operadoras de internet, sindicatos ou bancos.

Hospedagem econômica

Quartos compartilhados em hostels são opções econômicas, assim como alugar “espaços inteiros” com cozinha, o que permite economizar em refeições. Utilize programas de fidelidade de sites de reserva, como o Genius do Booking, que oferece descontos para usuários frequentes.

Viajar fora de temporada

Viajar entre a alta e a baixa temporada pode resultar em preços mais baixos e condições climáticas ainda favoráveis. Destinos menos conhecidos também tendem a ser mais acessíveis.

Aproveitar passes turísticos

Muitas cidades oferecem passes turísticos que permitem acesso a várias atrações por um preço fixo, economizando em ingressos. Além disso, verificar os dias de entrada gratuita em museus pode reduzir ainda mais os custos.

Estratégias de câmbio

Para viagens internacionais, optar por cartões de contas digitais internacionais pode ser mais vantajoso do que utilizar cartão de crédito devido às taxas menores de IOF. Empresas como Nomad, Wise e Avenue oferecem esses serviços.

Fonte: O Globo