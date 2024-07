O que é ‘slowmance’, a nova tendência de relacionamento entre casais LGBTQIA+?

Parece que estamos vivendo em uma época em que os encontros amorosos efêmeros estão ganhando terreno, no entanto, na prática, tudo indica que é o contrário, que os relacionamentos de longo prazo, baseados em respeito, confiança, comunicação e mais, continuam sendo válidos e são uma das metas de milhões de pessoas no amor. Antes conhecido como namoro, agora tem sido descrito como ‘slowmance’.

A mídia NSS Magazine afirmou que foi o aplicativo de encontros Hinge que cunhou pela primeira vez e recentemente este termo para defini-lo como “sair com alguém de forma mais consciente, diminuindo o ritmo, estabelecendo limites claros e estabelecendo intenções”. Isso foi indicado em um relatório sobre os comportamentos românticos da comunidade queer.

‘Slowmance’ é um termo derivado da combinação das palavras ‘slow’ (lento) e ‘romance’. De acordo com o aplicativo de namoro, neste tipo de relação, em vez de se apressar, os casais levam seu tempo para se conhecer e construir um relacionamento sólido. Ele se concentra em criar uma conexão emocional e mental significativa, para além da atração física.

Vantagens de um relacionamento ‘slowmance’

Promova a comunicação honesta e aberta, onde ambas partes possam expressar seus sentimentos, desejos e preocupações. A paciência é fundamental, pois ambas entendem que um relacionamento duradouro é construído com o tempo. Em vez de focar no futuro ou na pressão de avançar rapidamente, os casais desfrutam e valorizam o momento presente.

Algo que não é novo, nem em casais da comunidade LGBTQIA+, nem também nos heterossexuais, mas acabou de ser dado uma palavra para definir. De acordo com o relatório deste ano, “para pessoas LGBTQIA+ que estão namorando, os encontros modernos podem trazer uma série de desafios únicos, desde explorar o queer pela primeira vez até sair do armário com amigos e família”.

O aplicativo de encontros revelou que "apenas 20% dos usuários LGBTQIA+ preferem evitar conversas triviais e fazer uma pergunta profunda no início da conversa". A equipe recomenda que as primeiras conversas sejam leves, positivas e atraentes. A segunda dica é planejar encontros sem pressão. São encontros onde o objetivo principal é conhecer a pessoa em um ambiente relaxado onde conversas íntimas são possíveis.

Importância de um relacionamento ‘slowmance’

A importância do ‘slowmance’ é que ajuda a estabelecer uma base sólida para o relacionamento, o que é crucial para sua durabilidade e sucesso. Além disso, ao não se apressar, a pressão e o estresse associados ao cumprimento de expectativas sociais ou pessoais são reduzidos. É por isso que relacionamentos que se desenvolvem lentamente tendem a ser mais satisfatórios, pois ambos os membros se sentem seguros e compreendidos.

No que diz respeito à comunicação, geralmente é mais aberta, enquanto a compreensão mútua permite prevenir e resolver conflitos de forma eficaz, fazendo com que ambos os indivíduos cresçam pessoal e conjuntamente, fortalecendo seu vínculo.