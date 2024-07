Mensagem dos Druidas para os signos Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

O Tarot Wicca, baseado na antiga cultura pagã dos Druidas, que eram sacerdotes do lendário povo celta, pode entregar mensagens poderosas para lidar com as situações do presente e futuro. Confira a seguir:

Áries - Carta A Temperança

Momento de mudanças e de forte transmutação da sua própria energia. Algo pode mudar completamente e os movimentos da vida são importantes. É importante manter o ritmo e a mente e coração aberto para poder evoluir em uma situação. Não tema aceitar as voltas do mundo e compreenda que você está aqui para viver e fazer descobertas.

Touro - Carta Cernunnos

As aprendizagens da vida agora mostram suas verdadeiras lições e recompensas, de maneira que muitos conseguem mostrar ainda mais seus atributos ou tomar as iniciativas que farão a diferença. A confiança será o que mais ajudará em seu caminho a partir de agora e a intuição também dará um auxílio. É tempo de extrema fertilidade.

Gêmeos – Carta A Bruxa

Você tem tudo ao alcance pare realizar seus objetivos ou reconstruir a sua vida como for preciso. É hora de dar ouvidos a intuição e sabedoria adquirida, sem esquecer que tentações e erros do passado podem voltar como uma prova para testá-lo. Use seu poder e suas ferramentas para seguir em frente com confiança.

Câncer – Carta O amor

Não esqueça a importância de manter tempo para se apaixonar pela vida e vivenciar o amor com as outras pessoas. Diferente do que muitos pensam, é importante estar consciente das decisões e do momento não só para iniciar um amor, mas também para finalizar se for o caso. A sua resposta está agora em ouvir o coração e ser quem escreve a sua história.