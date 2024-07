O truque de Coco Chanel para fazer o perfume durar mais e faz toda a diferença

Desde 1924, Coco Chanel e sua empresa tiveram a ideia de fabricar perfumes, o que os tornou uma referência de qualidade e elegância no setor. Ter uma fragrância da marca francesa é algo exclusivo, um luxo que nem todas podem se dar, por isso, ouvir os conselhos dessa referência nunca sairá de moda.

ANÚNCIO

A designer faleceu em 1971, mas seu legado e conhecimento ainda estão muito presentes, por isso os especialistas em moda ainda a lembram com suas ideias para parecer melhor, mas também para cheirar bem ao longo do dia.

Eles recomendam aplicar o perfume em áreas onde há maior circulação (Foto: Unsplash)

O truque de Coco Chanel para fazer o perfume durar mais

De acordo com Telva, esta dica é ideal principalmente para os meses quentes ou o verão, pois “nosso perfume evapora rapidamente, o cheiro não dura nada e temos a sensação de que pode ressecar nossa pele”.

É por isso que Coco Chanel inventou um truque para fazer o perfume durar mais. Consiste em não borrifar o perfume no cabelo ou na pele, por mais estranho que pareça.

Foi assim que o especialista Jean-Claude Mercier divulgou nas redes sociais. "Coco Chanel disse quase 100 anos atrás, 'borrife no interior do seu casaco, nas mangas ou na cintura das suas calças'", declarou.

Perfumes segundo Chanel vão para roupas (Unsplash)

A razão para isso é que "desta forma, ele vai aquecer com o seu corpo quando você o usar durante o dia e a sua peça vai liberar este perfume ao longo do dia, em vez de ressecar a sua pele".

Outro detalhe que não pode passar despercebido é o “uso de complementos perfumados da mesma linha do aroma do perfume para que este dure mais, como o creme corporal ou os géis de banho”. Estes últimos devem ser aplicados primeiro diretamente na pele e depois complementados com o truque da roupa.