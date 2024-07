Bonito e favorecedor! A moda praia que promete fazer você parecer mais magra

Se os biquínis não são a sua praia ou se está à procura de mudar de estilo, então considere o maiô que te oferece a mesma sensualidade sem a necessidade de mostrar a barriga, por isso se atreva a usá-lo e brilhe com um visual sofisticado que, sem “mostrar” demasiado, conseguirá um dos looks de praia mais invejáveis.

Então, nas férias, esqueça os biquínis e pareça uma deusa nas suas próximas férias. O melhor de tudo é que a peça que estamos prestes a mostrar é favorável para todos os tipos de corpo. Pode ser mais perfeito?

Este é o maiô mais lisonjeiro para todos Unsplash (Unsplash)

Maiô que será tendência em 2024

Escolher entre tantas possibilidades de trajes de banho pode ser avassalador, mas existe um tipo de peça que até mesmo famosas como Eva Longoria e Itatí Cantoral aprovam e mostram que para exibir sua figura não é necessário mostrar muita pele, às vezes basta um tipo de corte que pode ser benéfico para você.

Não são apenas os biquínis que são a peça-chave do verão, existem muitas alternativas, incluindo maiôs, que são ainda mais versáteis do que os já mencionados e não só isso, pois além de favorecer todos os tipos de corpos, existem tantos designs que fariam com que mais de uma pessoa sucumbisse aos seus encantos, seja de um ombro só, com babados no decote, ou com a simplicidade de alças delicadas, são perfeitos.

Mas existe um tipo de maiô completo que, sem dúvida, fará você parecer uma verdadeira deusa, independentemente da forma do seu corpo, pois é tão favorecedor que cria um efeito visual de silhueta em forma de 'violão', enquanto esconde incômodas gordurinhas.

Maiô decote V Pinterest (Pinterest)

Como é o maiô com decote profundo em forma de V?

Que o biquíni não seja a sua primeira opção, pois as famosas têm optado pelo maiô com decote em V para exibir a seu corpo sem mostrar muita pele, o melhor de tudo é que esta peça se ajusta ao seu corpo e deixa aquele toque de sensualidade que a torna a concorrência perfeita para outros muito mais reveladores.

O melhor de tudo é que, como este tipo de maiô deixa ver um pouco do seu decote e um pouco mais de forma discreta, permite que explore o seu lado mais sexy, mas de uma forma que mantém a essência minimalista dos últimos anos que têm demonstrado que não é necessário envolver-nos em demasiados elementos para parecermos perfeitas nas nossas férias.

Além disso, eles ficam perfeitos em qualquer idade e até mesmo ficam maravilhosos em mulheres maduras, então você estaria seguindo uma das regras de ouro de Carolina Herrera com o visual mais elegante proposto pela designer de origem venezuelana.