O guru mandou avisar para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

O guru e líder espiritual indiano Osho criou um oráculo capaz de refletir o momento e trazer mensagens importantes para o que estamos vivendo.

Confira as mensagens dessa semana para os signos a seguir:

Áries – Carta da Preguiça

Uma situação estagnada ou demasiadamente confortável pode o colocar em um lugar mais preguiçoso e as consequências chegarão. É importante compreender os ciclos da vida e ter energia para assumir os aspectos positivos e negativos da coisa, sabendo assim manter o equilíbrio entre viver de maneira tranquila, mas sem deixar de desistir dos objetivos por medo a luta. Novos aliados podem surgir em seu caminho!

Touro – Carta da Supressão

Uma situação precisa ser cortada da sua vida, pois o tem deixado no limite e arcando com perturbações que fazem mal. Não se deixe mais levar pela corrente e seguir joguinhos que no final das contas somente o fazem mal. Use sua graça e encanto para dar a volta por cima e mostrar que é naturalmente merecedor da vitória diante desses conflitos.

Gêmeos – Carta do Rompimento

Momento em que a vida passa por rompimentos importantes daquilo que o limitou e deixou atado algum dia. É hora de permitir que algumas coisas fiquem para trás de vez e iniciar uma nova etapa, com muito mais intuição e liberdade para construir positivamente o que sonha para si. Capítulos da sua vida se encerram e o deixam ver a verdade sobre eles.

Câncer – Carta da Paciência

Momento em que a celebração virá em sua vida e os bons resultados também. No entanto, é preciso ter muita paciência e a capacidade de se adaptar as mudanças em paz. Lembre-se que o mundo sempre trará situações adversas, a sua reação é o que determinará como isso influenciará sua vida.