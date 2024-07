Os 5 chapéus mais extravagantes que Kate Middleton usou e estabeleceu moda

Kate Middleton se tornou uma das mulheres mais influentes no mundo da moda, sendo a princesa de Gales e futura rainha da Inglaterra, mas também aquela que manteve um estilo opulento desde sua chegada à monarquia britânica.

A esposa do príncipe William conquistou a admiração e respeito em todo o mundo, geralmente estabelecendo tendências com cada visual que usa em eventos reais.

Apesar de estar atualmente convalescente devido ao seu diagnóstico de câncer, Middleton deixou um legado no mundo da moda e seus chapéus foram alguns dos mais comentados por serem extravagantes e alguns contarem com mensagens ocultas.

Os 5 chapéus mais comentados de Kate Middleton

Como toda uma digna futura rainha, Kate Middleton tem uma grande coleção de chapéus e cocares que combina com seus looks, nos quais mistura cores, penas, palha e até joias.

Romântico e extravagante

Os looks de Kate Middleton são emblemáticos, como foi este romântico chapéu floral que ela usou durante o desfile Trooping the Colour em 2016.

Preto elegante

O preto sempre cai bem em Middleton, então ela tem vários chapéus e acessórios como este com o qual apareceu durante uma visita diplomática à França em julho de 2016.

Rosa intenso

A princesa também sabe como adicionar cor aos seus looks e este acessório rosa foi combinado com um vestido de sorvete enquanto ela montava uma carruagem puxada por cavalos durante o desfile Trooping the Colour em junho de 2017.

Vermelho paixão

O vermelho é uma das cores em que a monarca mais se destaca e durante o desfile da Guarda a Cavalo para dar as boas-vindas ao Reino Unido ao Presidente Yoon Suk Yeol e à Primeira-Dama Kim Keon Hee da República da Coreia, Kate encantou ao aparecer com um visual totalmente vermelho que incluía um manto e um grande chapéu elegante.

Mas este não foi o único a usar esta tonalidade, pois também apareceu com um chapéu vermelho em homenagem ao Canadá e com flores extravagantes.

Azul vibrante

Depois de aparecer com um look azul que combinava perfeitamente com seu anel de noivado de safira azul, em setembro de 2016, ela optou por adicionar mais vida ao seu outfit com este chapéu azul escuro combinando.

Embora essas peças tenham sido alvo de elogios entre os seguidores da família real inglesa, são muitos os chapéus e cocares com os quais Kate tem encantado ao longo de sua jornada real, inclusive com alguns dos quais ela homenageou sua falecida sogra Lady Di.