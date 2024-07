O significado da sua foto de perfil do Instagram, de acordo com a psicologia

O Instagram é uma das redes sociais mais utilizadas no mundo por milhões de usuários

O Instagram é uma das redes sociais mais utilizadas no mundo. Seu crescimento tem sido vertiginoso, como confirmam os números de usuários ativos mensais que aumentaram em cerca de 1,336 milhões em 2023.

ANÚNCIO

De acordo com dados do Statista, esse valor no ano passado representou um aumento de cerca de 60 milhões em relação aos usuários estimados para 2022.

Desta forma, confirma-se a tendência global de crescimento gradual no número de usuários ativos desta rede social que, para 2026, estima-se que crescerá mensalmente 1,5 bilhão.

Por que é atraente?

Mas o que a torna tão atraente e até mais do que o WhatsApp? É que nelas é possível compartilhar fotos e vídeos para que muitas pessoas vejam, e costuma ser mais público, e isso, para quem não sabe, tem uma relação com a psicologia.

A psicologia tem se interessado no aumento das redes sociais e especialmente no Instagram para explicar o significado da foto de perfil que você escolheu.

Para entender, é preciso ter claro que para entrar no Instagram, assim como em outras redes sociais, é necessário criar um usuário, colocar um nome e uma foto de perfil, que irá te identificar dos demais e será fundamental para que seja um perfil confiável e não suspeito, conforme relatado pelo portal Terra.

É aí que a psicologia entra em jogo, pois é responsável por analisar o significado de cada foto que o usuário posta e assim determinar sua personalidade e forma de se relacionar.

O que a psicologia diz sobre a sua foto de perfil

Se no seu perfil do Instagram tem uma foto sua em primeiro plano e sem nenhum tipo de filtro, é uma pessoa organizada que valoriza a disciplina e assume a responsabilidade; estando atenta à desordem e a tudo o que estiver fora do lugar.

Se optar por uma foto mais criativa, de alta qualidade e com filtros, significa que é uma pessoa curiosa e aberta; que busca inovar a todo momento.