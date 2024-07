Padilha mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Para essa semana, o baralho da poderosa entidade espiritual Maria Padilha trará um aviso importante e sábio para os signos do zodíaco de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.

ANÚNCIO

Confira a seguir:

Áries - Cartas 34 e 21

A vida caminha para frente sempre e agora chegou a sua vez de dar um passo muito importante para o seu coração. Relacionamento amoroso e pessoas indicada chegando em sua vida para firmar uma união sólida e feliz. A única coisa que pode atrapalhar é o seu medo.

Touro – Cartas 25 e 3

E esse passado que sempre retorna em sua vida? Existe um motivo e é preciso enxergar a verdade sem tanta melancolia. Cuide da mente e o do coração, mas não se feche para compreender essa lição e parar de voltar a repeti-la uma e outra vez.

Gêmeos – Cartas 22 e 12

ANÚNCIO

Abre o olho para o que é bom agora! Não deixe nenhuma oportunidade escapar e esteja presente de verdade principalmente no trabalho e nos negócios. Sua intuição e esforço o levam a vitória, mas é preciso se manter atento e forte.

Câncer – Cartas 2 e 28

Prepare seu peito para receber boas notícias e acreditar no seu merecimento. É hora de confiar em um aliado valioso e não alimentar mais o medo de se conectar com as pessoas.