5 signos estão se preparando para a sorte que atrai o ‘dia mágico’ de julho

No próximo dia 7 de julho, as energias cósmicas se alinharão para atrair a abundância, o dinheiro e a prosperidade. Chamam isso de o dia mágico e acontece a cada 99 anos, abrindo um portal que deve ser aproveitado para que o Universo nos encha de boas vibrações.

“Há um dia-chave: 7 de julho, 7/7. A cada 99 anos, as energias cósmicas do dinheiro, da abundância e do progresso se alinham completamente em todo o universo, então 7 de julho será o dia da riqueza, do poder e da sorte máxima em todo o mundo”, afirmou a astróloga Mohni Vidente.

Portanto, os signos de Touro, Gêmeos, Leão, Libra e Escorpião serão os que receberão essas energias de abundância e prosperidade, que aproveitarão para consolidar relacionamentos, aumentar suas finanças e fechar negócios que lhes garantirão um futuro de prosperidade.

Touro

Você tem em suas mãos projetos que o farão brilhar e voar muito alto em sua vida profissional, algo que você esperava há muito tempo e pelo qual tem trabalhado como uma formiga. Cuidado com aquelas pessoas negativas que estão sempre à espreita, procurando qualquer desculpa para prejudicar o que você construiu com tanto esforço. As energias deste dia mágico farão com que tudo o que falta resolver se torne mais fácil e você verá como sua situação financeira melhora vertiginosamente.

Gêmeos

Você terá uma sorte no campo laboral que te permitirá alcançar a estabilidade e equilíbrio econômico que tanto esperava. Para isso, deve estar atento a tudo, trabalhar muito, manter sua liderança e carisma a 100% e não esquecer que a generosidade é uma premissa em sua vida. Deve ter cuidado com pessoas tóxicas que estão ao seu redor, pois as más energias que emanam podem afetar seu estado de ânimo. Lute contra isso e prepare-se, pois no dia mágico estar recebendo boas vibrações.

Leão

É hora de desfrutar de todo o esforço e luta contínua para alcançar esta meta. Você tem as melhores vibrações, apoio financeiro e familiar para embarcar nesse projeto que você construiu com tanto fervor e carinho. Você deve começar de uma vez por todas e qual melhor momento do que neste dia mágico, pois as energias positivas atrairão para você a abundância e, com ela, o amor que tanto deseja, o incondicional, aquele que te valoriza com seus defeitos e virtudes, aquele que estará nos bons e maus momentos.

Libra

É considerado o mês mais próspero e abundante para você, porque o que você vem trabalhando com tanto esforço fará com que seu sonho se realize mais cedo do que você imaginava. Vem aí o equilíbrio e a estabilidade econômica que você precisava para se consolidar em casal. O amor que cresceu nos últimos meses se consolida a ponto de uma proposta de casamento. Cuide-se dessas pessoas que a inveja as corrói pelo bem que você está indo no plano profissional e emocional. A vida te recompensa porque sua bondade e generosidade estiveram presentes o tempo todo.

Escorpião

As mudanças e transformações inicialmente geram resistência, mas com o tempo você percebe que passar por momentos difíceis o leva a essa fase de abundância e prosperidade que parecia tão distante. Trata-se da confiança em si mesma, na vontade de avançar e não desistir diante dos obstáculos. Essa tem sido a sua força e você deve mantê-la, pois o dia mágico atrairá boas energias e amor que se consolidarão para alcançar a convivência desejada.