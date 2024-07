Os 5 signos que se apaixonam mais rapidamente e isso complica suas vidas

Escolher um parceiro é um fato bastante complicado que expõe muitas das carências e necessidades de cada indivíduo, bem como as coisas boas que têm em seu sistema de crenças. No zodíaco, há certos signos que se apaixonam muito rapidamente, o que acaba complicando suas vidas e trazendo emoções que os marcam.

No entanto, é importante salientar que nascer sob essas constelações não significa necessariamente estar condenado ao fracasso no amor, uma vez que as experiências individuais desempenham um papel vital.

Áries

De 21 de março a 19 de abril

As mulheres nascidas neste mês costumam se apaixonar com muita rapidez, sentem uma enorme necessidade de amar, de estar em companhia de um parceiro, mas no final isso acaba trazendo muitos problemas porque, na realidade, reflete um vazio que desejam preencher a todo custo, sem buscar a raiz do problema, e por isso vão acumulando frustrações que tentam acalmar com o próximo.

Gêmeos

De 21 de maio a 20 de junho

Elas idealizam muito as pessoas que ocupam seu coração naquele momento, elevam-nas ao máximo e, ao mesmo tempo, entregam tudo o que têm, o que as faz sentir plenas. No entanto, a queda acontece quando não recebem a mesma atenção, quando a rapidez com que se manifesta as impede de ver as verdadeiras intenções do outro. Elas pensam que a felicidade está em seu parceiro e não dentro delas mesmas. Apostam em um romance que desaparece muito rapidamente.

Libra

De 23 de setembro a 22 de outubro

As meninas nascidas nesta constelação tendem a ser iludidas e muitas vezes buscam escapar de outras situações de suas vidas através do amor, então não param para escolher adequadamente seu parceiro. Eles sempre escolhem a mesma ‘maçã podre’ da fruteira, mesmo tendo dezenas de boas opções para escolher. Às vezes, elas não se sentem em pé de igualdade com seu parceiro, mas recuam, “mas felizes” em algo que na realidade é um problema.

Capricórnio

De 22 de dezembro a 19 de janeiro

Simplesmente não conseguem ficar sozinhas, é por isso que assim que terminam um relacionamento, inconscientemente, já estão procurando um substituto. A primeira pessoa que reconheça suas lacunas e se aproveite disso captura sua atenção, é por isso que muitas vezes têm o coração partido. Outra situação comum é que se entediam facilmente, porque se entregam totalmente nos primeiros meses, o que também causa dor em quem busca algo estável com elas.

Peixes

De 19 de fevereiro a 20 de março

O compromisso e elas não andam de mãos dadas na maioria das vezes. Elas sentem que ficar com alguém por mais tempo do que o ‘devido’ as torna vulneráveis, por isso preferem viver intensamente a fase do encantamento e depois partir. Elas não acreditam em algo duradouro ou puro, pois acham que todos as tratarão da mesma forma. No fundo, elas se sentem vazias, mas acima de tudo inseguras.