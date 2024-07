Feng Shui: os 15 nomes de menina que trazem sorte e prosperidade

Ana María e Miguel serão pais de uma menina em poucos meses e ainda não decidiram qual será o nome da sua pequena. Eles descartaram qualquer nome relacionado às avós ou à família, querem um que traga sorte para a sua filha. Então, decidiram pesquisar um pouco sobre Feng Shui e numerologia e encontraram 15 opções para escolher.

Assim como existem amuletos da sorte, plantas, flores e até frases, os nomes que escolhemos para nossos filhos também podem atrair a fortuna para suas vidas.

Com a disciplina oriental do Feng Shui, buscamos o equilíbrio na energia de cada pessoa através da decoração dos espaços. Mas isso não é tudo. Seguindo as regras, podemos buscar nomes que se equilibrem com o nosso momento de nascimento.

Portanto, para escolher um que se ajuste a uma pessoa, deve-se fazer uma análise cuidadosa da hora em que ela chegou ao mundo e dos elementos naturais básicos que coincidem com o calendário astrológico.

Fusão do Feng Shui e numerologia

No entanto, há outra disciplina que nos ajuda neste processo e, de acordo com o site Clara, a numerologia é uma pseudociência que atribui a cada número um valor transcendental, conectando-o com o sentido do universo.

