Alerta dos Guardiões para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Para essa semana, o “Tarot dos Guardiões” reserva mensagens importantes de entidades espirituais para os signos do zodíaco de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.

ANÚNCIO

Leão – Carta do Exu Pimenta

Saiba guardar para você algumas coisas que deseja que deem certo. É hora de ser racional e mais prático para tudo o que envolve trabalho e negócios, demonstrando maturidade e segurança. Nem tudo sairá do jeito que você deseja e é preciso ser inteligente e ágil para contornar qualquer problema.

Virgem – Carta do Exu do Lodo

Comece a agir, mas sabendo o momento certo e seguro dos seus passos e capacidade. Ao avaliar a situação geral das coisas, existem mais possibilidades de entender o que é bom para você sem prejudicar os outros. Liberte-se das mágoas e ressentimentos que acabam com sua confiança e estragam a sua vida.

Libra – Carta da Pomba Gira Dama da Noite

Coloque os pés no chão para considerar as possibilidades boas em sua vida. É hora de lutar por objetivos concretos e saber dedicar sua energia ao que vale a pena. Não caia na perda de tempo e na obsessão buscando expectativas que não condizem com a realidade.

ANÚNCIO

Escorpião – Carta da Pomba Gira Rosa Vermelha

A felicidade chegará em sua vida e acontecimentos agradáveis deixam seu emocional estável. Possíveis viagens. Apenas não se entregue somente ao prazer; viva com objetivos e cuidando de si mesmo para não cair em vícios ou problemas causados por falta de responsabilidade.