A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite possuem um lado sombra e com seus arcanos maiores não seria diferente. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para os signos de acordo com os aspectos negativos de cada arcano.

Confira a seguir:

Leão – Carta O Mago

Um encontro importante acontecerá e mostrará como alguém pode ser hábil em o auxiliar durante um processo delicado ou problema. A chegada de uma pessoa que fará uma grande diferença em sua vida, confie.

Virgem – Carta O Enforcado

Momento de ter muito cuidado para não se enganar com as pessoas. Quem tem perversidade e é bruto, sempre deixa isso escapar, por mais que tente dissimular. É preciso abrir os olhos e sair de uma energia ruim que pode atrapalhar sua vida.

Libra – Carta O Ermitão

É preciso levar os vínculos emocionais com calma e não se iludir, pois as coisas podem ser mais superficiais e focadas em curtir o momento. Proteja seu coração das desilusões não criando altas expectativas.

Escorpião – Carta O Carro

Para conseguir os resultados que deseja é preciso continuar com a perseverança e o esforço. O reconhecimento que busca será ganho com o mérito das suas ações que não passam despercebidas.