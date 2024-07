O baralho espanhol mandou avisar os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

O baralho espanhol é usado na cartomancia para trazer informações sobre o futuro e hoje ele manda um recado para os signos do zodíaco.

Leão – 6 de copas

O passado tende a retornar para mostrar como você pode lidar com as coisas agora, por isso tenha cautela e use a sabedoria adquirida com o tempo para sair em vantagem. Assuntos amorosos podem ficar em alta.

Virgem – 3 de ouros

O caminho está favorável e se abrindo cada vez mais para que seus objetivos sejam concretizados. Aproveite a energia para se antecipar em qualquer situação e conseguir o destaque que sua inteligência merece. Proatividade.

Libra – 7 de espadas

A aceitação é importante, mas permitir que até o que não o beneficia ou agrada aconteça em sua vida por omissão e resignação é um erro. Chegou a hora de colocar limites e pensar no melhor para si.

Escorpião – 4 de ouros

A inteligência e esperteza são presentes da vida que precisam ser valorizados e colocados em prática. É hora de buscar objetivos maiores e avançar para conseguir o melhor. Apenas evite o deslumbre, a avareza e não alimente o ego com coisas superficiais que não duram.

