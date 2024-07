Feng Shui: o lugar onde nunca se deve guardar a vassoura, pois atrai má sorte

Josefina teve uma conversa muito particular com algumas amigas que começou com a história das vassouras e das bruxas. Partindo desse ponto, ela, que é praticante da filosofia do Feng Shui, explicou que nunca deveriam guardar esse objeto na cozinha ou onde estão os alimentos para evitar as más energias.

ANÚNCIO

Todos nós adoramos chegar em casa e encontrá-la arrumada, limpa e fresca, sem excesso de móveis e sendo o lugar que nos proporciona a paz e a harmonia que precisamos após um dia de trabalho e muito estresse.

Na filosofia chinesa do Feng Shui, organizar e distribuir objetos em sua casa, negócio ou escritório desempenha um papel crucial no fluxo de energias positivas e negativas. Sua casa é seu templo e deve estar nas melhores condições para que você se sinta como o rei ou a rainha desse lugar.

Um elemento cotidiano e de uso primordial em nossa casa é a vassoura e Josefina explicava que, assim como são usadas para alguns rituais em momentos especiais, como no Ano Novo, que dizem que se você varrer para fora pode afastar a má sorte, também é importante tê-las em lugares estratégicos para evitar que se tornem elementos que atraiam más energias.

Clique aqui para seguir notícias sobre horóscopos, signos, numerologia e tarot no seu WhatsApp

Onde eu guardo?

Por esta razón, embora sejam bastante comuns, as vassouras são de interesse para esta prática milenar, pois afetam a harmonia dependendo de onde são guardadas. Mas, como guardar a vassoura para evitar a má sorte?

De acordo com a tradição dessa filosofia, acumular sujeira e objetos desnecessários pode obstruir o fluxo de energia positiva. Portanto, além de guardar a vassoura para evitar má sorte, você deve limpar regularmente sua casa e se livrar de elementos que não precisa mais, conforme relatado pelo portal Terra.

ANÚNCIO

Segundo os especialistas em Feng Shui, varrer simboliza a remoção da sujeira e das más energias do lar; por isso, esse ato é comumente associado a rituais para atrair boa sorte.

No entanto, como já mencionamos, o armazenamento correto da vassoura desempenha um papel fundamental na manutenção da harmonia.