Unhas arco-íris é a nova tendência de 2024, inspirada pela filha de Chayanne

Isadora Figueroa é a filha mais nova do cantor porto-riquenho mais famoso do mundo, Chayanne, e neles se aplica o ditado “de tal palo, tal astilla”, não só porque a jovem herdou a paixão pela música e deu seus primeiros passos nesta indústria, mas também por ser linda, uma mistura de seus pais.

O fato é que com o passar do tempo, Isadora está crescendo em sua carreira artística e também se tornou um ícone da moda, impondo tendências nas redes sociais.

Com a chegada da primavera verão de 2024, a jovem de 23 anos surpreendeu nas redes sociais com um novo design de unhas que vai se destacar na temporada, trata-se da ‘manicure arco-íris’.

Isadora com suas unhas para o verão

Acontece que a cantora é uma inspiração para muitas mulheres e é por isso que o que ela usa se torna tendência. Como é uma jovem que gosta de estar na moda, decidiu aplicar um novo modelo de unhas que já é febre e que está em alta na temporada.

Estamos falando de uma nova manicure que serve para adicionar elegância, as unhas arco-íris que se caracterizam por aplicar diversas cores nas unhas e assim dar mais frescor às suas mãos.

Este tipo de manicure transmitirá alegria e sem dúvida suas mãos chamarão a atenção; por isso é ideal para começar a usar já e se destacar em um evento, festa ou tomando sol na praia.

Uma combinação de cores perfeita

Outra vantagem de fazer a ‘manicure arco-íris’ é que você poderá combinar com roupas de diferentes cores e ter um visual muito mais fresco e alegre.

No que diz respeito às unhas, a filha de Chayanne decidiu pintar as unhas com uma cor diferente e podemos ver em sua publicação as cores rosa, celeste, violeta, amarelo e verde.

“Belas fotografias! Amo a cor da Primavera e ler os melhores”, “Primavera, flores, aromas, cores bonitas e você @ Isadora linda de sorriso bonito, minha menina. Muito sucesso em sua carreira”, “Que lindas suas unhas Isadora, um grande abraço do meu amado porto #Talcahuano”, “A cor que você traz para a minha vida”, são alguns dos comentários que a filha de Chayanne recebeu em seu post no Instagram.