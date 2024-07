‘Penélope de Bridgerton’ usaria estes perfumes ideais para esta estação

Sem dúvida, a série da Netflix, Bridgerton, está arrasando e ditando tendência na moda, em todos os sentidos, desde vestidos, saias, cores, penteados, manicure, até perfume. E é que esse tipo de programação de época sempre evoca esse aspecto elegante, simples e harmonioso que muitas mulheres procuram.

Quanto aos aromas, os perfumes, como os conhecemos hoje, deram seus primeiros passos no século XIX, época em que se desenvolve a trama da série. De acordo com um artigo do portal Fragrántica, especializado em perfumaria, no século XIX os primeiros aromas eram suaves e florais, mas com o passar do tempo e as exigências dos reis, tornaram-se mais intensos com base de patchouli.

Uma vez que a trama se desenrola entre 1813 e 1825, nunca na série, em nenhuma das suas três temporadas, alguns dos personagens usam perfume, já que a indústria de fragrâncias estava apenas começando naquela época. No entanto, a imaginação é imparável e agora, com a grande variedade de opções que temos no mercado, seria impossível não pensar em que aroma cada um dos Bridgerton ou Featherington usaria.

Penélope era uma das jovens mais doces da programação, sempre associada às flores e cores cítricas. Por isso, hoje escolhemos alguns perfumes que combinariam bem com sua personalidade.

1. Chanel N°5 L’eau, da Chanel

Esta é uma fragrância nova lançada pela Chanel este ano. Ideal tanto para o dia como para a noite, com notas de saída de lima (limão verde), aldeídos, laranja, tangerina, bergamota, além de rosa de maio, ylang-ylang e jasmim; finalizando com raiz de lírio e baunilha. Esta fragrância transmite pureza e descontração, assim como a própria Penélope.

2. Coach Love, da Coach

Os principais acordes desta fragrância são frutados, doces, rosas e amadeirados, que chegaram ao mercado no ano passado, e o seu aroma representa o lado ingênuo da esposa de Colin.

3. Scandal Absolu, de Jean Paul Gaultier

De acordo com o portal ELLE, "o novo Scandal Absolu é um perfume elegante e sensual, que te envolve com a intensidade do chipre ambarino. É uma fragrância completamente embriagadora que contém figo preto, sândalo e tuberosa".

4. O One, de Dolce & Gabbana

"Penelope Featherington, com sua natureza reservada, mas apaixonada, precisa de uma fragrância que reflita sua dualidade. The One combina notas quentes de baunilha, âmbar e almíscar com um toque de frescor floral, perfeito para capturar seu espírito doce e charme irresistível. É um perfume feminino tão cativante quanto impactante", resenhou a Glamour.

5. Her Secret, Antonio Banderas

Com alguns aromas amadeirados, frutados, baunilhados, doces e florais brancos, transmitem a essência entre elegância e juventude que a protagonista da terceira temporada de “Bridgerton” possui. Esta fragrância tem toques de morango silvestre, flor de laranjeira amarga e toranja.