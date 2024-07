Horóscopo de julho de 2024: Previsões para os signos de Câncer, Leão e Virgem

O sexto mês de 2024 chegou! Descubra as energias e previsões de julho para os signos de Câncer, Leão e Virgem nos próximos 31 dias.

Câncer

Novo começo. Você recebe uma nova oportunidade de emprego, mas lembre-se de ser discreto para evitar problemas.

Seu signo comemora e se enche de energia positiva neste mês, aproveite para atingir seus objetivos.

Seu ponto fraco serão as costas e o pescoço, devido à tensão nervosa. Um amor proibido irá o procurar para um relacionamento este mês; tenha cautela.

Leão

Momento de ousar realizar seus planos, pois as energias positivas estarão mais fortes do que nunca com você.

Sempre há uma maneira melhor de fazer as coisas, não desanime e continue se esforçando para ser o melhor em tudo.

Tenha cuidado com os confrontos com seus colegas de trabalho neste mês. No amor, você continuará desfrutando da paixão, parceiros muito compatíveis virão até você, mas não espere compromissos formais.

Virgem

Um mês em que seus sonhos se tornarão realidade. O segredo é ser constante, discreto e eficaz na comunicação.

Use a comunicação para se expressar com clareza e confiança aos seus superiores no trabalho. Os virginianos solteiros encontrarão seu parceiro ideal. O seu signo é uma peça fundamental da família e eles sempre contam com você para apoiá-los nas suas decisões, então comece ouvindo.