Feng Shui: os melhores rituais que vão te ajudar a mudar a energia da sua casa por completo

Através dos melhores rituais fundamentais, o Feng Shui busca harmonizar e mudar completamente toda a energia do lar. Estes rituais são projetados para revitalizar os espaços, remover bloqueios energéticos e promover fluidez positiva.

São passos simples, mas muito poderosos, que servem para mudar a dinâmica energética do lar de acordo com a prática milenar do Feng Shui, criando assim um ambiente mais equilibrado e positivo.

Os melhores rituais de Feng Shui para purificar a casa

A sálvia branca tem sido usada desde tempos antigos em diferentes culturas para purificar e limpar energeticamente os espaços. Este ritual ajuda a eliminar energias negativas, promovendo um ambiente de paz e harmonia em casa. Basta usar um feixe de sálvia branca, acendê-lo e soprá-lo até começar a soltar fumaça.

Feng Shui Energias em casa (Freepik)

É importante começar pela porta principal para dispersar a fumaça, pelas esquinas e seguindo o sentido horário.

Espelhos para mudar a energia da casa

Os espelhos desempenham um papel fundamental no Feng Shui ao ampliar os espaços, refletir a energia positiva e redirecionar o fluxo do chi. O primeiro passo é estabelecer uma clara intenção antes de posicioná-los, como "usar estes espelhos para refletir e atrair energia positiva".

Feng Shui rituales Rituais de Feng Shui para acabar com as discussões no lar (Freepik)

Além disso, é importante limpar constantemente os espelhos com uma mistura de água e vinagre para eliminar qualquer energia residual.

O canto da riqueza

Na prática ancestral do Feng Shui, o canto da riqueza está localizado no canto mais distante à esquerda a partir da entrada principal da casa ou de qualquer cômodo. Ativar esta área serve para atrair abundância e prosperidade.

Podem ser utilizadas plantas como o bambu da sorte ou a planta de jade, objetos dourados ou vermelhos auspiciosos, cristais como ametista e citrino, e uma pequena fonte de água para simbolizar o fluxo de dinheiro.