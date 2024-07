Descubra os espaços de descanso ‘escondidos’ para tripulantes em aviões

Quando você embarca em um avião, é recebido por comissários de bordo, passa pela cabine de comando e percorre o corredor com assentos, banheiros e, no fundo, áreas de armazenamento de refeições. Entretanto, as aeronaves possuem áreas além da vista dos passageiros, destinadas ao descanso dos tripulantes. Esses espaços, chamados de compartimentos de descanso da tripulação, são projetados para proporcionar conforto durante longos voos.

ANÚNCIO

São áreas secretas em aviões onde pilotos e comissários podem repousar. Eles são acessíveis apenas pela tripulação e estão bem escondidos, muitas vezes atrás de portas que se assemelham a armários, aumentando a segurança e a privacidade. Esses espaços são comparáveis às cápsulas dos hotéis japoneses: pequenos, sem janelas, mas confortáveis e equipados com tomadas, iluminação e equipamentos de segurança.

Foto: Reprodução

Em aviões modernos como o Boeing 787 Dreamliner e o Airbus A350, esses compartimentos estão localizados acima da cabine principal. Em aeronaves mais antigas, eles podem estar no porão de carga ou na própria cabine. Normalmente, há dois compartimentos: um para os pilotos, geralmente acima da cabine de comando, com beliches e um assento reclinável, e outro para a tripulação de cabine, com vários beliches, localizado acima da cozinha de popa.

Regulamentações e conforto

As autoridades de aviação exigem que esses compartimentos estejam em locais com mínimo ruído, odores e vibrações, proporcionando um ambiente tranquilo para o sono. Além disso, a temperatura deve ser controlada e a iluminação ajustável. Os beliches precisam ter dimensões mínimas de 1,98 metros de comprimento por 76 centímetros de largura, com 1 metro cúbico de espaço ao redor. Em termos aeronáuticos, isso é considerado um conforto significativo.

Susannah Carr, comissária de bordo da United Airlines, descreveu esses compartimentos como “um pouco como a Disney – mantemos a magia a portas fechadas”. Ela mencionou que em longos voos, a tripulação passa pelo menos 10% do tempo nesses espaços, que alguns apelidam de “catacumbas” devido ao seu design escondido. Esses locais são essenciais para garantir que a tripulação possa descansar adequadamente e estar preparada para suas responsabilidades.

Fonte: Extra