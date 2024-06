Os 3 signos que se abrem ao mundo em julho de 2024

Julho de 2024 chega com energias intensas e pode dar uma dose extra de coragem para alguns signos se abrirem ao mundo e descobrirem coisas novas. Confira quais são:

Sagitário

Uma etapa de empreender novos rumos começa e é preciso expandir para que sua mente não se sinta sobrecarregada. Ao se abrir ao mundo, conexões com novas pessoas e interesses podem nascer, o surpreendendo positivamente.

Capricórnio

Um período muito interessante começa e isso o deixa mais aberto para confiar em si mesmo e nos outros. É preciso continuar alimentando seu brilho e autoestima para poder crescer como deve. Aceite que algumas ideias se transformam e novas compreensões sobre o mundo irão sacudir seu interior; conecte-se com isso sem medo.

Peixes

O tédio com a rotina e com o que tem vivido nos últimos tempos pode o colocar em movimento e com coragem para tomar atitudes novas. Em busca de vida e inspiração, sua intuição e sentimentos o guiam a desafios que mudam seu mundo interno e externo. Envolva-se nessa energia!