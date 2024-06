Os anjos revelam para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

O oráculo dos anjos “O propósito da vida” pode trazer palavras e reflexões poderosas sobre o caminho que cada signo do zodíaco deve seguir. Confira a mensagem para os signos a seguir:

Leão

Semeie o melhor de si na vida de cada uma das pessoas ao seu redor, seja exemplo de força para que todos caminhem em direção à abundância.

Virgem

Só ter saúde para seguir em frente apesar das adversidades já é um milagre. Não deixe que o que as pessoas dizem sobre você, bom ou ruim, o desvie do caminho do sucesso e supere todos os obstáculos.

Libra

Abra-se para aproveitar as coisas boas que a vida tem para você. Quando você mudar a atitude negativa, tudo será diferente e você verá que seu caminho para o sucesso será mais fácil de percorrer.

Escorpião

Você merece o melhor porque conseguiu com muito esforço tudo o que se propôs a fazer. Sua generosidade e gentileza serão a arma para superar qualquer obstáculo. Uma energia poderosa ilumina o seu caminho.