Horóscopo de hoje para receber carinho e ser feliz neste sábado, 29 de junho

Áries

Você está se preparando para uma nova etapa com as melhores energias para seguir em frente, então é hora de se organizar e colocar ordem em sua vida pessoal. No amor, há decisões que são necessárias pelo bem de seu relacionamento e convivência com a família.

Touro

Você tem desafios a superar, mas isso não pode ocupar seus pensamentos em um dia que você deve dedicar à sua saúde mental e à família. No amor, a distância está causando estragos em seu relacionamento e é preciso buscar resolver as diferenças.

Gêmeos

Deixe de se preocupar com a família, o trabalho, os amigos, preocupe-se contigo mesmo, pois você precisa estar bem para resolver muitas coisas. No amor, o seu parceiro está contigo nos bons e maus momentos. Você precisa de muito carinho e compreensão neste momento.

Câncer

Deixe as tensões de lado, pois assim não resolverá os problemas. Tire um momento para refletir e verá que as ideias fluem. No amor, você está em um bom momento para consolidar seu relacionamento. Aproveite para liberar a imaginação e a paixão.

Leão

A sua casa é o seu templo e merece toda a sua atenção, por isso organiza-a para que as boas energias fluam na sua vida. No amor, você emana um magnetismo que deve aproveitar para ter uma vida social e encontrar o homem dos seus sonhos.

Virgem

Estes dias você tem estado muito tensa devido ao excesso de trabalho, então aproveite para fazer atividades que te ajudem a drenar o estresse. No amor, vira a página do passado e enfrente sua situação sentimental com coragem. Você verá que tudo correrá muito bem.

Libra

Você precisa ser muito realista e, por mais difícil que pareça, precisa fazê-lo para conseguir resolver todos os problemas que estão enfrentando em busca de melhorar a economia. No amor, não se angustie com a solidão, o universo reserva coisas boas para você.

Escorpião

Descanse e prepare-se mentalmente para uma semana cheia de desafios e mudanças no trabalho. Saia às ruas, entre em contato com a natureza, isso vai te ajudar. No amor, ajude seu parceiro a lidar com um problema familiar. Você é o seu apoio e ele precisa de você.

Sagitário

Terá uma reunião com amigas de onde surgirão ótimas ideias para um projeto pessoal. Confie na sua intuição. No amor, você é uma mulher forte e vai superar esse rompimento que a está afetando tanto. Não pode perder a paciência.

Capricórnio

Os nervos podem cobrar um preço, tente relaxar e se sairá melhor. Tente organizar melhor a sua energia e o seu tempo. Você vai ter uma pausa no seu trabalho e deve aproveitar ao máximo. No amor, você está num momento muito bonito com o seu parceiro, por isso desfrutem da paixão.

Aquário

Você é uma pessoa equilibrada e com muita energia, por isso, hoje você deve reservar um tempo para si, para meditar e canalizar o stress. No amor, aproveite este momento para seduzir aquela pessoa que você sabe que há algum tempo deseja algo contigo.

Peixes

Você se aproximará mais de sua família, pois eles precisam muito do seu apoio e carinho para superar um momento difícil. Tenha muita paciência e tolerância com tudo o que está por vir. No amor, não permita que terceiros interfiram em seu relacionamento. Os problemas devem ser resolvidos entre os dois.