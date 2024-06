As revelações deste sábado para os signos de Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, de acordo com o tarot

Confira as revelações deste sábado, 29 de junho, para os signos de Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, de acordo com o tarot.

ANÚNCIO

Signo de Libra - De 23 de setembro a 22 de outubro

É impossível agradar a todos e se o que disse veio do coração é porque precisava ser dito. Não se esqueça, no entanto, que há que escolher o tom, a hora e o local certos para tal.Todos temos uma razoável capacidade de perceber onde está a verdade dentro de um emaranhado de ilusões e mentiras.

Signo de Escorpião - De 23 de outubro a 21 de novembro

O tarot de hoje aconselha, que acredite, lute e triunfe pois viver é isso mesmo, caso contrário, limitamo-nos a subsistir. Mantenha o pensamento positivo e trabalhe com confiança, pois será meio caminho andado para a vitória e jamais se esqueça que ela será sua.

Signo de Sagitário - De 22 de novembro a 21 de dezembro

A vida não é só trabalho, arrumar a casa e cuidar da família. O mundo está repleto de coisas simples e bonitas que existem para serem aproveitadas. Que tal organizar programas um pouco diferentes? Uma ida ao cinema, ao teatro ou pura e simplesmente estar com os amigos.

ANÚNCIO

Signo de Capricórnio - De 22 de dezembro a 19 de janeiro

O tarot de hoje anuncia novidades, especialmente oportunidades no campo sentimental. Viva o que há para viver sem complicações, sem drama, sem pressões, sem fantasia! Viva um dia de cada vez, por favor. Um encontro de cada vez.

Clique aqui para seguir notícias sobre horóscopos, signos, numerologia e tarot no seu WhatsApp

Signo de Aquário - De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

Aproveite as outras coisas que a vida tem para oferecer e continue caminhando, pois é passo a passo que se chega à meta. Não vale a pena correr, pois mais cedo ou mais tarde você acabará tropeçando, caindo e perdendo ainda mais tempo.

Signo de Peixes - De 19 de fevereiro a 20 de março

É importante que saiba controlar as suas finanças para que não tenha de se preocupar com as flutuações e despesas extras, mas também não nos podemos deixar dominar pelas contas, despesas, obrigações. O dinheiro também serve para nos proporcionar momentos de lazer e diversão.

Com informações do site Nueva Mujer