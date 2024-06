Alerta dos Guardiões para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Para essa semana, o “Tarot dos Guardiões” reserva mensagens importantes de entidades espirituais para os signos do zodíaco de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Sagitário – Exu Pimenta

Muita coisa boa acontece quando você aprende a guardar silêncio e ser maduro para entender que nem todo mundo que parece, realmente está do seu lado nas batalhas da vida. Seja ágil e inteligente para ir ainda mais longe, não caindo em armadilhas e manipulações.

Capricórnio – Pomba Gira 7 Saia

O reconhecimento e as boas notícias chegam para trazer prosperidade. No entanto, é hora de manter o equilíbrio e não se deslumbrar com o que é superficial. Corte algumas obsessões e saiba ir atrás do que é novo, pois sua vida precisa de movimento

Aquário – Exu Morcego

Força e poder de raciocínio! Momento de atenção redobrada com a intuição e os problemas para poder superar sentimentos que não o levam a lugar nenhum. Nas ocasiões em que as adversidades aparecem, é quando mais se trabalha, mas as recompensas também chegam com a superação.

Peixes – Carta da Pomba Gira Rosa Caveira

Quem tem transparência e nobreza em seus atos, já possui uma riqueza poderosa. Continue mostrando sua dignidade e atraindo o respeito. Entrar em conflitos por ciúme, manipulação e se fazer de vítima só o diminuem, ofuscando seu verdadeiro brilho e confiança; saiba cortar aquilo que o opaca.